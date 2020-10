El Japó vol llençar a la mar l'aigua radioactiva de Fukushima

El govern japonès planeja alliberar al mar aigua radioactiva tractada de la planta d'energia nuclear Fukushima a la mar. La central va ser paralitzada per un poderós terratrèmol i un posterior tsunami el 2011. Aquesta decisió està generant preocupació en els mitjans de comunicació de país per l'impacte ambiental, expliquen al diari Japan Times.









És possible que es prengui una decisió oficial a partir d'aquest mes i posarà fi a set anys de debat sobre com eliminar l'aigua utilitzada per refredar la central elèctrica.





A principis d'aquest any, un subcomitè de govern va informar que alliberar l'aigua al mar o evaporar són "opcions realistes".





Els pescadors i residents locals s'han oposat a l'alliberament a la mar a causa de la por que els consumidors evitin els mariscs capturats prop. Corea de Sud, que actualment prohibeix les importacions de productes de la mar de la zona, també ha expressat reiteradament la seva preocupació per l'impacte mediambiental.





Hiroshi Kishi, president de JF Zengyoren, una federació nacional de cooperatives pesqueres, va expressar la seva oposició a alliberar l'aigua al mar en una reunió amb el govern. Per la seva banda, l'Executiu japonès ha assegurat que es reunirà amb tots els col·lectius per arribar a un acord.