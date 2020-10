Errejón creu que "el Govern central ha de deixar de donar per suposats els suports" en referència al CGPJ

El diputat de Més País al Congrés dels Diputats, Íñigo Errejón, ha advertit aquest dissabte que el Govern ha de deixar de "donar per suposats" els suports per emprendre la reforma del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), tot i que ha admès que la seva formació encara "està treballat" la proposta.









"El Govern s'ha d'acostumar al fet que els governs en minoria no imposen, negocien. No ens agrada que donin per descomptat coses i que presentin coses per després, com a toc de xiulet, demanin el suport. Així no es funciona", ha assenyalat Errejón en una entrevista a al programa 'Parlament' de Radio 5.





Errejón ha admès que a la seva formació preocupa una reforma "que la immensa majoria dels juristes estan qualificant d'errònia". I és que tot i que ha titllat com "intolerable" la posició del PP al negar-se a negociar, també ha advertit que la solució proposada pot ser negativa.





"Li demano a tothom que imagini que aquest dret de Govern en nomenar per majoria absoluta el CGPJ si s'aprova estarà vigent ara i amb tots els governs que vinguin després", ha alertat.





Considera la proposta de reforma plantejada pel Govern com "preocupant" perquè "hi ha coses que es poden fer en el curt termini però que després es queden i poden tenir conseqüències negatives". Segons ha advertit Errejón, les majories "van i vénen" i als governs cal exigir-los que es comportin "sabent que estan de pas", pel que ha demanat que elaborin normes que emparen "els uns i els altres".





No obstant això, Errejón ha apostat perquè es limiti el mandat i les funcions del CGPJ quan estigui interí i per abordar com és a Espanya l'accés a la carrera judicial, ja que si es necessiten molts any i és "molt car" només arribaran els que pertanyen a famílies més privilegiades i imprimirà un biaix al tercer poder de l'Estat.





"Hi ha moltes coses que es poden revisar i volem fer un estudi tranquil de les alternatives que hi hagi", ha apuntat Errejón.





Sobre si s'ha equivocat el Govern al "tirar la tovallola" en la negociació amb el PP, Errejón ha criticat que el partit que encapçala Pau Casado està en una espècie de "rebel·lia contra les institucions", que li posa difícil al Govern la interacció amb la formació.





Segons ha criticat, el Partit Popular està "segrestant" la renovació d'òrgans constitucionals utilitzant una minoria de bloqueig i veto "perquè vol". "Això és una traveta al funcionament normal del sistema polític espanyol. És una actitud de creure que les institucions són seves i hem arribat a aquesta situació per culpa del Partit Popular", ha assenyalat.





Des de la seva posició, "clarament republicana" en termes de filosofia política, creu que els poders que els ciutadans deleguen han de poder ser controlats i han de permetre l'accés de "gent treballadora" i sense títol. "Cal garantir que hi ha contrapesos que fan que cap poder es pot comportar de forma arbitrària", ha assenyalat.