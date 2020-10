Identifiquen com un jove txetxè l'assassí del professor que va ensenyar als seus alumnes caricatures de Mahoma

Les autoritats franceses han identificat com un jove de 18 anys i de la república russa de Txetxènia, nascut a Moscou, l'assassí d'un professor d'Història que va ensenyar als seus alumnes diverses caricatures del profeta Mahoma en el setmanari satíric 'Charlie Hebdo', segons han confirmat fonts judicials a 'Le Figaro'.













El jove, que va morir a trets de la Policia, no tenia antecedents i no havia donat indicis que estigués radicalitzat, d'acord amb aquestes fonts.





D'altra banda, fonts de la Fiscalia de París han informat al mitjà francès que han detingut cinc persones més al llarg d'aquesta matinada a la capital francesa. Són dos pares d'estudiants del centre d'estudis on treballava la víctima i tres coneguts de l'assaltant, tot i que no se'ls ha identificat com a familiars.





Amb aquestes detencions ja són nou les persones que han passat a disposició policial en relació amb aquest crim.





D'altra banda, el senador francès Bruno Retailleau ha informat que el professor assassinat havia estat objecte d'amenaces durant diversos dies després d'ensenyar les caricatures del profeta, del qual l'Islam prohibeix la seva representació, durant un seminari sobre la llibertat d'expressió i l'impacte en els mitjans de comunicació.





D'acord amb les fonts de 'Le Figaro', precisament els pares detinguts haurien interposat en els últims dies una denúncia contra el professor per ensenyar les caricatures de la revista.





Cal recordar que les oficines d'aquesta revista satírica van ser escenari d'una massacre contra els seus empleats al 2015, que van perpetrar simpatitzants de l'organització terrorista Al-Qaeda, que va ocasionar 12 morts i 11 ferits.





La Policia s'ha passat les últimes hores reconstruint l'incident. Segons l'estat actual de la investigació, van decapitar el professor aquest divendres a Conflans-Sainte-Honorine (al departament de Yvelines, als voltants de París), al voltant de les 17.00 hores. El personal de la brigada contra el crim de la ciutat va acudir a investigar un individu sospitós que hi havia prop de les installacions.





Allà van descobrir la víctima i, ja a la localitat d'Eragny-sur-Oise (al departament annex de Val-d'Oise), van trobar l'assassí, que va amenaçar els agents amb un arma blanca abans que morís pels trets de la Policia.