La falta d'ajudes obligarà a tancar, només a Catalunya, unes 8.500 perruqueries

Prop de 8.500 perruqueries de Catalunya tancaran aquest dilluns per protestar per la "falta d'ajudes" per revertir les conseqüències econòmiques derivades del coronavirus i per demanar una reducció de l'Impost de Valor Afegit (IVA).













La convocatòria ha estat proposada pel grup 'Creure en Nosaltres', format per gairebé 4.000 professionals de sector a tot Espanya, ha informat l'entitat aquest dissabte en un comunicat.





Les perruqueries han estat "focus de la major part de les restriccions" per l'estat d'alarma a causa de la pandèmia, així com les posteriors limitacions, pel que reclamen un suport econòmic.





També demanen una baixada de l'IVA del 21% al 10%, al conceptuar la perruqueria i l'estètica "com bé de primera necessitat".





Una de les administradores de 'Creure en Nosaltres', Dayanna Cabrera Rivas, ha assegurat que la qüestió de l'IVA és vital per al sector: "Amb la situació del coronavirus es calcula que el tancament pot arribar a el 40% dels salons actuals".