Una dona de 57 mor en un accident d'un cotxe amb un camió a Castellolí

Una dona de 57 anys i veïna de Barcelona va morir aquest divendres a la tarda en un accident a la A-2 a Castellolí (Barcelona), després de xocar amb un camió el cotxe en què viatjava com a passatgera per causes que s'investiguen.













La conductora del cotxe va resultar ferida crítica i va ser traslladada en helicòpter a l'Hospital de Bellvitge a l'Hospitalet (Barcelona), on segueix ingressada, informa en un comunicat aquest dissabte el Servei Català de Trànsit (SCT).





Arran del succés es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i amb aquesta ja són 89 les persones que han mort en un accident de trànsit a les carreteres catalanes en el que va d'any.