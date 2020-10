Iglesias demana que l'Audiència Nacional anul·li la petició de ser investigat pel Suprem pel cas 'Dina'

El vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, ha recorregut davant la Sala Penal de l'Audiència Nacional l'exposició raonada que va elevar el jutge Manuel García Castelló al Tribunal Suprem sol·licitant que se li investigui per tres delictes per la seva presumpta implicació en la peça 'Dina' del cas 'Tàndem'.









En el recurs d'apel·lació, sol·licita que declari la "nul·litat radical" de la interlocutòria dictada pel titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 amb el qual conclou la instrucció portada a terme pel robatori del mòbil de la exassessora de Podem Dina Bousselham el 2015 i en el qual ha proposat jutjar el comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo i dos periodistes, així com la sol·licitud d'investigació en l'alt tribunal.





El magistrat instructor va apuntar en la seva resolució dirigida al Tribunal Suprem que hi ha indicis que Iglesias hauria comès els delictes de descobriment i revelació de secrets, amb agreujant de gènere, danys informàtics i acusació o denúncia falsa i / o simulació de delicte per suposadament "fingir "ser una víctima del cas Dina per obtenir beneficis electorals.





El jutge del 'cas Dina' demana al Suprem que investigui a Pablo Iglesias per tres delictes a l'exdirectora dels serveis jurídics de Podem i vicepresidenta tercera de Congrés Glòria Elizo i als lletrats d'aquesta formació Marta Flor Nuñez i Raúl Carballedo pels mateixos delictes , així com a la pròpia ex assessora Dina Bousselhan i Ricardo Dasaferreira per fals testimoni.





La defensa d'Esglésies considera que el jutge instructor va adoptar aquesta decisió de "forma arbitrària i injustificada" ja que no va fonamentar "nous elements" que justifiquin acordar la fi de la investigació i procedir contra els investigats, a el mateix temps que destaca que "incompleix" l'acte de la Sala penal en què li va ordenar mantenir la condició de perjudicat del líder de la formació 'estatge.





"Per contra i anant més enllà, en la pràctica li voli a retirar la condició de perjudicat a l'instar que se'l considera investigat", conclou l'escrit.