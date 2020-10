'Possessor' de Brandon Cronenberg, guanya el premi a Millor Pel·lícula i Direcció al Festival de Sitges

El thriller distòpic 'possessor', de Brandon Cronenberg, ha guanyat el premi a la Millor Pel·lícula de la Secció Oficial Fantàstic de la 53 Sitges Festival de Cinema Internacional de Catalunya, a més d'alçar-se també amb el guardó a la Millor Direcció, ha anunciat aquest dissabte en roda de premsa el director de festival, Àngel Sala.













Brandon Cronenberg ja va ser premiat fa uns anys a Sitges a la millor direcció novella per la cinta 'Antiviral', i en aquesta pel·lícula proposa una història en la qual una enigmàtica companyia realitza implants cerebrals per ocupar els cossos d'altres persones per cometre assassinats i està protagonitzada per Andrea Riseborough, Christopher Abbot, Jennifer Jason Leigh i Sean Bean.





El director i productor Borja Crespo, integrant del jurat, ha assegurat que 'possessor Uncut' estava "molt per sobre de la resta" de pel·lícules a concurs, i ha destacat la veu pròpia, inquietant i pertorbadora de Brandon Cronenberg.





"De tal pal tal estella", ha remarcat altra integrant de l'jurat, l'actriu Juana Acosta, en referència a el pare del director, David Cronenberg: no en va, David Cronenberg, va rebre el 2002 el Premi Màquina del Temps d'Festival de Sitges.





Una altra de les triomfadores de l'palmarès ha estat 'La Nuée', el debut en el llargmetratge de Just Philippot, que s'ha endut el Premi Especial de Jurat i la Millor Interpretació Femenina per Suliane Brahim, en una cinta en la qual una mare soltera es s'obsessiona amb la criança de llagosta comestibles.





La Millor Interpretació Masculina ha recaigut en Grégoire Ludig i David marsais, de 'Mandíbules'; el Millor Guió a l'hongaresa 'Comrade Drakulich'; els Millors Efectes Especials a 'Mosquit State'; la Millor Fotografia a 'The Dark and The Wicked', la Millor Música a 'Baby', de Juamna Bajo Ulloa, i el Premi de l'Públic per a 'La vampira de Barcelona', de Lluís Danés.





El jurat també ha atorgat mencions especials a la directora de 'Relic', Natalie Erika James, i a l'actriu Marin Ireland, pel seu paper a 'The Dark and the Wicked'; el Premi a l'Millor Curtmetratge de la secció oficial ha estat per a 'The Luggage', de Tsai Yi-Fen.





Diversos integrants del jurat han remarcat que van tenir clar des d'un principi els premis per a 'possessor' i 'La Nuée', i que una de les pel·lícules que més els ha agradat és 'Mandíbules', de la qual han dit que s'ha originat el lema d'aquesta edició de festival amb aquest 'Toro!' que repeteixen els seus personatges.





El Premi de la Crítica José Luis Guarner ha distingit 'Teddy', de Ludovic i Zoran Boukherma; el Ciutadà Kane a la direcció novell a Jonathan Cuartas per 'My Heart can not beat unless you tell it to', i el Premi Blood Window a 'Marea Alta', de Verónica Chen.





A la secció Noves Visions, la millor pel·lícula ha estat 'My Heart can not beat unless you tell it to', de Jonathan Quartes; en Midnight X-treme el premi del públic a la millor pel·lícula ha recaigut en 'The Queen of Black Magic', de Kim Stamboel; al Sitges Documenta ha guanyat 'Ivan, O Terrível', de Mario Abbade, i el Premi Brigadoon Paul Naschy per a 'Horrorscope', de Pol Diggler.





El Premi Jurat Carnet Jove al millor llargmetratge de gènere fantàstic ha estat per a 'She dies Tomorrow', d'Amy Seimetz; el premi al millor llargmetratge d'animació per a 'Seven Days War', de Yuta Murano, i el millor curtmetratge d'animació per a 'Xarxa Rover', d'Astrid Goldsmith.

EDICIÓ DIFÍCIL

El director de festival, Àngel Sala, ha admès que l'edició ha estat difícil davant la situació canviant provocada pel coronavirus, que ha dit que ha permès aprendre qüestions que no havien afrontat: "Ens ha donat un exercici de fer quatre festivals en un . Per a un futur és un gran entrenament ".





Sala ha dit que el format en línia ha estat molt positiu, cobrint els objectius de recaptació i acceptació, amb un 'feed back' bo i que ha pogut atreure nous espectadors, i ha animat a altres festivals i activitats culturals a què puguin fer " amb normalitat dins de la 'nova normalitat "la seva programació presencial.