Els EUA programen la primera execució d'una dona des del 1953

El Govern federal nord-americà ha anunciat que ha programat per a dues persones, una d'elles dona, la que serà, si es materialitza, la primera execució d'una dona des del 1953.





La reva és Lisa Montgomery i se li ha programat una execució per injecció letal el 8 de desembre, segons ha informat el Departament de Justícia nord-americana.





Montgomery va ser condemnada al 2004 per matar una dona de Missouri que estava embarassada de vuit mesos. La va matar i li va extirpar el bebè, que es va emportar segrestat.





L'anterior dona executada era Bonnie Brown Heady, condemnada per segrest i assassinat i ajusticiada el 18 de desembre del 1953, segons el registre de l'Oficina de Presons. Aquell mateix any es va executar en la cadira elèctrica Ethel Rosenberg, condemnada amb el seu marit Julios per un delicte d'espionatge per a la Unió Soviètica.





Les execucions a nivell federal s'han reprès aquest any als Estats Units després de 17 anys sense morts d'aquest tipus. Aquest any hi ha hagut set ajusticiaments.





La de Montgomery serà la vuitena i la de Brandon Bernard, la novena. Bernard va ser condemnat per assassinar dos religiosos en una reserva militar de Texas al 1999. La seva execució per injecció letal està prevista per al 10 de desembre.





Aquest any el Govern federal ha executat set persones, mentre que des del 1960 només n'havien executat quatre.