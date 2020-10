El 54% dels autònoms assegura que no disposa de liquiditat perquè les seves empreses segueixin obertes

A la corda fluixa, segons l'últim estudi fet públic per ATA , estan més de 125.000 autònoms que no aconsegueixen, generar els ingressos suficients per poder saldar els deutes generats durant aquests últims mesos, fins i tot amb l'ICO.





























Els pronòstics de l'FMI per al quart trimestre del 2020 diuen que Espanya és l'economia desenvolupada més afectada per la crisi de l' COVID-19. El Govern va intentar ajudar les empreses a l'abril obrint una línia d'avals per a la liquiditat a través de crèdits ICO. Una mesura que set mesos després s'ha tornat en contra seu.





Més d'un 15% dels autònoms que havien sol·licitat els crèdits públics avalats per l'ICO (prop de 125.000) no podran fer front a la devolució del seu deute creant un perill de mora que pot afectar negativament a tots.





La major part d'aquests crédidos ICO han anat a parar a empreses de l'turisme, l'oci i la cultura. 15.000 milions d'euros que encara pengen d'un fil que l'estat els recuperi. Els autònoms asseguren que en les actuals condicions de devolució "serà impossible". Segons les últimes dades publicades per l'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) més de u n 30% dels autònoms amb treballadors al seu càrrec assumeixen que, per seguir amb els negocis a peu, haurà acomiadar els seus empleats.





Amb el nou protocol que prepara el Ministeri de Sanitat que preveu el tancament de l'interior de bars i restaurants en els municipis amb una major incidència de contagis per COVID-19, molts autònoms admeten que aquest 2020 tancaran el seu negoci.





Per regions, Madrid i Aragó lideren la destrucció de teixit empresarial tot i que, la Seguretat Social confirma que en cap província s'han registrat nous autònoms durant 2020.

Prop de 300.000 treballadors per compte propi preveuen tancar aquest any, més d'un 9% de el teixit empresarial espanyol.





Però els autònoms encara tenen por novembre perquè és el mes en què vencen els primers períodes de carència per als crèdits ICO sol·licitats a l'abril, és a dir, en menys d'un mes, milers d'autònoms sense ingressos i amb ajudes que amb prou feines els arriben ja per sobreviure , hauran de començar a pagar les quotes dels seus deutes avalats per l'Estat.





Més d'un 54% dels autònoms, segons ATA, assegura que no disposa de liquiditat per seguir amb el negoci. Molts s'han hagut de tornar a endeutar ia pagar les quotes de crèdits anteriors amb nous préstecs. Circumstàncies en què la devolució dels ICO es fa cada vegada més complicada. El baròmetre del col·lectiu parla de més d'un 80% dels autònoms que han vist reduïda la seva facturació i, d'aquest percentatge, el 50%, més d'un milió i mig d'empresaris, han perdut 6 de cada 10 euros dels seus ingressos.





ELS BANCS DISPOSATS A NEGOCIAR AMB ELS SEUS CLIENTS LA DEVOLUCIÓ DE PRÉSTECS ICO





Davant aquesta situació l'executiu té "les mans lligades" en aquest assumpte ja que no poden entrar a regular contractes signats entre els clients i les entitats bancàries. Des de la banca, confirmen es té predisposició a la renegociació amb els clients de les devolucions de l us crèdits avalats per l'ICO per evitar, diuen, una onada "massiva" d'impagaments.





Tot i això, recalquen que la majoria dels préstecs concedits tenen una moratòria de les quotes de fins a un any, és a dir, vencen al març de 2021. Per això confien a poder recuperar, el més aviat possible, els diners prestats que, segons les dades d'Economia, ascendiria a més 830.000 milions d'euros.





Segons el BCE més de l'11% del deute de les empreses espanyoles correspon als crèdits contrets amb avals de l'ICO. Una realitat, que és conseqüència directa de la manca d'estímuls fiscals i ajudes directes aprovades per l'Executiu de Pedro Sánchez.





El supervisor europeu avisa el Govern que si precipiten la retirada del suport públic a través de l'ICO es corre el risc de "provocar fallides i esgotar el capital dels bancs". En resposta, el BCE insta a mantenir els avals de l'ICO en aquells negocis que siguin viables.





LA LLEI CONCURSAL DEIXA ENTRE L'ESPASA I LA PARET ALS AUTÒNOMS





La nova Llei Concursal, va introduir modificacions en el sistema d'exoneració de pagaments vigent fins ara. Des del passat 1 de setembre, quan la reforma va entrar en vigor, es va excloure l'exoneració de l'crèdit públic, vigent fins al moment. Tot aquell que adquireixi un deute, o bé amb Hisenda, o bé amb la Seguretat Social, haurà d'abonar passi el que passi i malgrat aconseguir l'exoneració de la resta de crèdits contrets.





Des ATA afirmen que la llei "no fa cas" una sentència de Tribunal Suprem de el 2 de juliol de 2019 a la qual aclaria que l'exoneració "sempre" s'han de fer "també el crèdit públic". En conseqüència, els autònoms que no puguin abonar les taxes dels crèdits avalats per l'ICO, es veuran en la dicotomia de pagar per evitar la morositat amb Hisenda, o deixar de pagar per poder seguir subsistint.









LA JUBILACIÓ UNA SORTIDA PER MOLTS AUTÒNOMS





Els treballs de Govern per la reforma de les pensions segueixen en marxa i aquesta inclourà alguns canvis especialment importants per a la jubilació dels autònoms. La Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords de el Pacte de Toledo votarà en poc més d'una setmana les diferents recomanacions que traslladarà a la taula de negociació entre el Govern i els agents socials que es va posar en marxa recentment. D'aquí aniria directament a el Parlament per a la seva aprovació.





















Entre altres coses, es podria recollir una nova proposta per calcular els últims anys que es tenen en compte per a la pensió; la recuperació de l'IPC com a referència per a les revaloritzacions anuals de les pensions o un augment de les penalitzacions i dels incentius per a algunes persones que avancin o retardin la seva jubilació respecte a l'edat legal.





Una de les mesures estrella que sembla cada vegada més probable que el Govern inclogui en aquesta reforma seria la despenalització de la jubilació anticipada per als treballadors autònoms o assalariats que tinguin llargues carreres de cotització. Concretament, s'estaria estudiant eliminar els desincentius per a aquelles persones que hagin cotitzat més de 40 anys, que ara mateix suporten penalitzacions de, al menys, un 6,5% sobre la seva pensió per cada any anticipat.





Aquesta mesura seria especialment important en plena crisi de l'coronavirus, quan moltes persones d'edat avançada a l'capdavant d'un negoci s'estan plantejant retirar abans d'hora perquè, a pocs anys de l'edat legal de jubilació, ja no els compensa mantenir les despeses de la activitat amb els ingressos sota mínims.





El problema és encara més gran per a alguns treballadors per compte propi -i aliena- que porten 40 anys o més a el front d'activitats especialment perilloses o penoses per l'esforç físic que requereixen, com les marisqueres, els professionals relacionats amb la construcció, els transportistes, els taxistes o els hostalers.