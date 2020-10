Les autòpsies i la reanimació cardiopulmonar comporten el risc de contagi del Covid-19 d'un pacient a un metge

Una nova investigació publicada a la revista 'BMJ Open Respiratory Research' per un equip internacional d'experts dirigit pel professor de medicina de la Universitat d'Alberta Sebastian Straube, va dur a terme una revisió sistemàtica de les directrius de salut pública, els documents d'investigació i els documents de polítiques de tot el món per a veure els procediments es classifiquen com a generadors d'aerosols.

















"El que buscàvem era entendre quins procediments generen aerosols i, per tant, requereixen un grau més alt d'equip de protecció personal. Quan hi ha un acord de l'80 per cent d'una sèrie de documents d'origen diferents, estem raonablement segurs que, sí, la classificació d'aquests procediments com a generadors d'aerosols és exacta ", explica Straube, qui també dirigeix la divisió de Medicina Preventiva de la Facultat de Medicina i Odontologia.





L'equip de 19 investigadors canadencs, britànics i nord-americans es va reunir per compartir la seva experiència a l'inici de la pandèmia de COVID-19 i han publicat revisions ràpides sobre l'eficàcia de les màscares respiratòries davant de les quirúrgiques, la protecció ocular i les fundes per a sabates .





Un aerosol és una suspensió de fines partícules sòlides o líquides en l'aire. "Les partícules més grans s'assenten a una distància raonablement curta, i es denominen 'gotes' en el context de l'control d'infeccions. Les partícules més petites poden viatjar com aerosols en els corrents d'aire, romanent en l'aire per més temps i distribuint en una àmplia àrea ", argumenta Straube.





L'investigador apunta que l'objectiu és evitar que els professionals sanitaris s'infectin amb COVID-19, tant per protegir-los de malalties greus com per mantenir els nivells de personal en els sistemes sanitaris durant la pandèmia.





Els treballadors sanitaris que duen a terme procediments de generació d'aerosols han d'usar respiradors amb filtre, coneguts com mascaretes N95 o FFP2, juntament amb altres equips de protecció individual (EPI) com guants, bates i protecció ocular.





Aquests procediments són la reanimació cardio pulmonar i les autòpsies.