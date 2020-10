Aràbia Saudita ha imposat un embargament a productes fabricats a Turquia de Mango i Inditex

Les companyies espanyoles està patint un embargament de facto aplicat per part de l'Aràbia Saudita a la venda al seu país dels productes fabricats a Turquia, indiquen fonts de el sector tèxtil espanyol.

















Ara mateix no hi ha un comunicat oficial per part de l'Administració saudita a l'respecte, però sostenen que, l'embargament s'està produint. A principis d'aquest mes el president de la patronal empresarial saudita, Ajlan al-Ajlan, va cridar a l'boicot "de tot el turc, ja siguin importacions, inversions o turisme", va escriure a Twitter, "en resposta a la contínua hostilitat de Govern turc contra el nostre lideratge, país i ciutadans ".





La tensió entre els dos països ve de lluny, per diferents posicions preses davant grups islamistes i el distanciament s'ha fet créixer en les últimes setmanes després de l'inici de l'judici a Istanbul, al juliol, per l'assassinat de l'periodista Jamal Khashoggi al consolat saudita en la capital turca, l'octubre de 2018.





Mango compte a l'Aràbia Saudita amb més de 60 botigues, entre elles dos flagship, sent un dels seus deu primers mercats al món. I contracta els serveis per fabricar la seva roba a 152 plantes situades a Turquia, el segon país després de la Xina on la firma catalana té major producció.





Inditex, ha impulsat en els darrers anys la fabricació de les seves peces a Turquia. En 2018, per primera vegada Inditex va treballar amb més proveïdors turcs (189) que amb fabricants espanyols (186 aquest mateix any). La multinacional espanyola fundada per Amancio Ortega, que dóna feina a més de 5.000 persones a Turquia, compta amb dotze clústers de proveïdors, en els quals es concentra el 96% de la producció total: Espanya, Portugal, el Marroc, Turquia, Índia, Bangla Desh, Pakistan, Vietnam, Xina, Cambodja, Brasil i Argentina.





El grup presidit per Pablo Isla és propietari a l'Aràbia Saudita de 181 botigues (44 de Zara; 19 de Pull & Bear, 11 de Massimo Dutti; 31 de Bershka; 46 de Stradivarius; 17 de Oysho, 8 de Zara Home, i 5 de Uterqüe).