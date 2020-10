Catalunya anuncia que aquest dilluns començaran a fer-se test de Covid-19 en tots els CAPs catalans

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha anunciat que aquest dilluns començaran a fer-se tests d'antígens de Covid-19 "principalment en els Centres d'Atenció Primària (CAP)", però també en hospitals allunyats dels nuclis urbans catalans .





















En una entrevista a TV3 recollida Ramentol ha assegurat que els CAP ja tenen aquests tests, que donen els resultats en 20 minuts i "tenen la mateixa sensibilitat que una PCR per a persones amb símptomes de pocs dies de durada".





La consellera de Salut, Alba Vergés, ja va avançar dilluns l'arribada de 500.000 unitats dels tests, i Ramentol ha afegit permetran "anar a buscar el virus" i augmentar l'esforç diagnòstic.





RADAR COVID



A més, Ramentol ha explicat que Catalunya implementarà en una o dues setmanes l'aplicació Radar Covid, "una bona solució tecnològica" que es complementarà amb el sistema de rastreig de contactes que la Generalitat ja utilitzava.





Preguntat sobre per què s'ha retardat la seva implementació, el secretari ha argumentat que no han volgut activar fins haver assegurat poder integrar de manera efectiva tots dos sistemes.

Ha destacat que l'equip de rastreig de contactes a Catalunya el formen 2.300 persones, xifra que el Govern vol augmentar per impulsar una nova estratègia: "Investigarem on creuen que s'han contagiat. Refarem la història dels contagis", cosa que només es feia quan es detectava un brot complex, ha dit.





Segons Ramentol, les mesures implementades per la Generalitat van en la línia de "continuar compaginant l'activitat assistencial Covid amb la no Covid". Ha reconegut que al març es va prendre la decisió que el sistema sanitari es dediqués bàsicament a tractar a pacients amb Covid-19 i ha remarcat: "Això no ens ho podem tornar a permetre".