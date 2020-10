L'hidrogen verd és l'energia renovable que proveirà les fàbriques de la indústria 4.0

La nova indústria estaria probablement localitzada a la costa i necessitaria estar alimentada per fonts renovables, com l'eòlica marina. Generaria prou combustible per alimentar centenars 600 camions sense produir contaminació.





"Full de Ruta de l'Hidrogen: una aposta per l'hidrogen renovable". Així es diu el pla d'Espanya, presentat ahir, per potenciar l'anomenat 'hidrogen verd'.





Les fases inicials passen per tenir entre 300 i 600 megawatts instal·lats a Espanya en 2024. Part d'aquesta potència podria estar instal·lada a Galícia.









Prototip d'una planta d'hidrogen verd, alimentat per un parc eòlic marí, projectat per la belga Tractebel en una imatge d'aquesta empresa







Des d'aquest estiu, se sabia que la Xunta vol impulsar una planta de producció d'hidrogen 'verd' per electròlisi de 50 megawatts per al seu ús en la indústria . La Full de Ruta de l'Estat situa a la Corunya un projecte de "producció d'hidrogen renovable destinat a diferents usos industrials". Estem doncs, probablement, davant del mateix projecte, recolzat per dos administracions.





L'única empresa corunyesa que ha col·laborat en el Full és Reganosa. És lògic, doncs, deduir que és la regasificadora qui promou el projecte. Amb tot, l'empresa ha declinat, per ara, confirmar-ho. En el seu informe anual de 2018 la companyia ja citava com un dels seus objectius "servir de palanca per al desenvolupament de tecnologies híbrides amb biogàs i hidrogen".





Segons la informació facilitada per la Conselleria d'Economia al juny , la nova planta gallega serà de 50 megawatts, produirà 5.100 tones d'hidrogen capaços d'abastir a més de 600 camions que utilitzin aquest combustible.





COMBUSTIBLE NET SI ES PRODUEIX AMB ENERGIA NETA

¿A què es deu l'interès públic en fomentar les inversions en hidrogen? Fonamentalment, al fet que es tracta d'un combustible que potencialment es pot produir sense emetre diòxid de carboni.





Així, encara que es necessita aplicar electricitat per separar l'hidrogen de l'oxigen en l'aigua que es fa servir com a matèria primera, si aquesta electricitat ve de fonts renovables, de turbines eòliques marines per exemple, no s'emeten gasos contaminants a l'produir-lo.





És molt important remarcar que el concepte 'hidrogen verd' depèn de la font d'energia que alimenti l'electròlisi. Per exemple, si Reganosa fes servir el seu combustible principal ara, el gas natural, no produiria 'hidrogen verd'. Necessitaria alimentar la nova planta amb una altra font que no siguin els polèmics vaixells de càrrega de gas que arriben a Mugardos.





Ara com ara no se sap molt més sobre aquest important i innovador projecte. El Full de Ruta de l'Ministeri cita la Corunya com un dels llocs on crear Taules de l'Hidrogen per analitzar les inversions, al costat d'altres zones petroquímiques com Huelva, Sant Roc-Los Barrios, Cartagena, Sagunt, Tarragona, Bilbao, Avilés-Gijón i Puertollano.





On pot estar la futura planta de Reganosa? La matèria primera de l'hidrogen verd prima és l'aigua, rica en sal i minerals. Atès que la regasificadora ja té una bona connexió a la xarxa elèctrica al seu port de Mugardos, el lògic seria pensar que allà, a peu de costa, es pot ubicar el nou projecte.





De fer-se real la xifra de 50MW esmentada en el seu dia per la Xunta, estaríem davant o na potència similar a la de dos parcs eòlics mitjans típics a Galícia.