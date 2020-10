Més de 100 municipis de Polònia s'autoanomenen lliures d'ideologia LGTBI

Uns 100 ciutats i pobles de Polònia s'han autoproclamat "lliures d'ideologia LGBTI" i han anunciat que les persones gais, lesbianes, bisexuals i trans no són benvingudes. Davant d'aquesta situació, les persones LGBTI no tenen altres opcions d'amagar com han hagut de fer durant dècades o emigrar.









Tot i que les proclames de les ciutats i pobles no tenen cap validesa legal, mostren com Polònia s'està convertint cada vegada en un país més homòfob i intransigent.





Davant les recents proclames poloneses, la Unió Europea no ha trigat a respondre. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von Der Leyen, va dir que per a ella aquests pobles no són lliures de LGBTI sinó "zones lliures d'humanitat", i va anunciar que "no tenen cabuda en la nostra UE".





Ideologia molt estesa

Que 100 pobles i ciutats poloneses s'hagin autodenominat "lliures d'ideologia LGBTI" implica que gairebé un terç dels habitants de el país no vol conviure amb persones homosexuals. La majoria dels pobles que han decidit autoanomenar així són de al sud de Polònia, la zona més conservadora de país.





L'actual odi cap al col·lectiu LGBTI de Polònia ve de llarg, però no s'entén tenint en compte que Polònia va ser un dels primers països de l'món que va despenalitzar l'homosexualitat, el 1932.





Ara, en canvi, en un país en què l'església segueix molt present, els ciutadans creuen que l'homosexualitat amenaça la família tradicional de país, una cosa que comparteix el president, Andrzej Dubte, que en una ocasió va arribar a dir que la ideologia LGBTI és "més destructiva que el comunisme".





La UE no aprova les mesures poloneses

La UE no s'ha quedat impassible davant aquests atacs a la comunitat LGBTI. Al juliol, quan sis municipis polonesos declarats com "zones lliures d'ideologia LGBTI" van demanar ajudes europees de fins a 25.000 euros, la UE no se les va concedir per la seva ideologia homòfoba. En aquest moment, Von der Leyen va dir que els tractats europeus "garanteixen que totes les persones a Europa siguin lliures de ser qui són, de viure on vulguin i d'estimar als que vulguin".





Davant la decisió de la UE, el president polonès es va assegurar que els municipis rebessin ajudes de govern.





Més tard, fa tan sols uns dies, Von der Leyen va assegurar que la UE presentarà una estratègia que reforci els drets del col·lectiu LGBTI i reconegui que totes les famílies a Europa són iguals. "Si ets pare o mare en un país, ho ets en tots els països", ha sentenciat la presidenta de la Comissió Europea.