Després de la crisi econòmica de 2008 l'Organització Internacional de l'Treball (OIT) va parlar d'una generació "sense esperança". "Estem davant d'una crisi que pot portar a una generació perduda o molt seriosament marcada. Se sap que si no es comença bé en el mercat laboral, si transcorre molt de temps abans d'aconseguir la primera feina, això influirà en el tipus de treball i en els ingressos per la resta de la vida ", van denunciar.













Avui, el món, s'arrisca a perdre a una segona generació a causa d'una crisi menys esperada: la generada pel Covid-19. La directora gerent de Fons Monetari Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha alertat aquest dimecres de el risc que la crisi derivada de la pandèmia generi una "generació pèrdua" als països de baixos ingressos, a el temps que ha insistit que la recuperació serà "difícil" i "desigual".





"Després de nou mesos de pandèmia, encara estem bregant amb la 'foscor' d'una crisi que ha portat més d'un milió de vides i ha posat de l'inrevés l'economia, causant un sobtat i elevada desocupació, una alça de la pobresa i el risc d'una 'generació perduda en països de baixos ingressos ", ha subratllat Georgieva.





No obstant això, també pot haver grans damnificats a les economies més desenvolupades, com l'espanyola. L'FMI considera que Espanya tancarà aquest any amb una taxa d'atur de l'16,8%, davant el 14,1% marcat en 2019. Per 2021, la perspectiva és que el país no pugui recuperar-se de la crisi de l'Covid-19, mantenint la mateixa dada d'atur que l'any anterior. Aquesta situació és especialment perillosa per a la població amb menys edat ja que, segons les dades de l'INE, un 54% dels ciutadans de 16 a 19 anys no té feina. A la franja de 19 a 25, el percentatge se situa en el 34%. Els joves espanyols van ser dels més perjudicats d'Europa en la crisi bancària de 2008 i segons les estimacions econòmiques, sembla que també ho seran en la de l'Covid-19.





Durant la seva intervenció en les Reunions Anuals de l'FMI i el Banc Mundial, Georgieva ha presentat la seva Agenda Global de Polítiques, que marca les prioritats de Fons per als propers sis mesos. La directora gerent ha insistit que els països han de mantenir les "mesures essencials" per protegir vides i mitjans de vida.





Georgieva ha indicat que la recuperació econòmica només serà possible si la pandèmia és derrotada en "a tot arreu". "En una pandèmia, l'economia global únicament és tan sòlida com el més feble dels seus membres", ha postil·lat. A causa d'això, la búlgara ha instat a enfortir la cooperació internacional per accelerar el desenvolupament de la vacuna i millorar l'accés de tots els països a ella. Segons els càlculs de l'FMI, un progrés més ràpid en solucions mèdiques podria accelerar la recuperació i afegir 9 bilions de dòlars (7,655 bilions d'euros) a l'PIB mundial per 2025.





Una altra de les prioritats de Fons serà incentivar les reformes per crear economies "més resilients i inclusives". En aquest sentit, Georgieva ha indicat que els estudis recents de l'FMI indiquen que la inversió pública, especialment en projectes 'verds' i d'infraestructura digital, pot ser un punt d'inflexió. A més, els governs hauran de donar suport als treballadors a mesura que transicionan des de sectors en contracció cap a altres en expansió.





En aquest sentit, Georgieva ha indicat que l'FMI millorarà la seva assessoria sobre polítiques macroeconòmiques per recomanar una modernització dels sistemes fiscals que lidien "efectiva i justament" amb els "desafiaments" de la digitalització, tallin la desigualtat, donin suport a la recuperació i, quan sigui necessari, elevin la progressivitat fiscal.





Malgrat que l'FMI ha instat que cal mantenir els estímuls i suports, també ha posat l'accent en què cal lluitar amb l'elevat deute públic. Encara que per als països rics aquest imperatiu serà un desafiament a mig termini, per als països pobres és una urgència a curt termini. A causa del seu elevat nivell d'endeutament, que impedeix mantenir certes polítiques necessàries, l'FMI ha recomanat permetre a aquests països accedir a més subvencions, crèdits concessionals i mesures per alleujar la càrrega del deute.