Clara Prats: "Calculem arribar al llindar dels 500 casos a Catalunya d'aquí a una setmana, deu dies"

Segons la física i investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC, Clara Prat en entrevista a RAC1: "A les escoles ens fa por que es comencin a tancar finestres, per això calen anoracs a l'aula".





















A més ha afegit que ells han calculat "que arribarem r al llindar dels 500 casos per 100.000 habitants d'aquí a una setmana, deu dies. I és el llindar dels 500 casos es la xifra extrema que hem treballat amb les prediccions que hem entregat al Govern. Per això no hauria de sorprendre que vagin pujant els casos els propers dies, als que prenen les decisions."





Segons la seva opinió "el toc de queda és una mesura que es podria plantejar si les mesures actuals no funcionen" i preveu que "abans d'un confinament total potser es podria provar el confinament parcial en el temps, que sona millor que toc de queda"





Tanmateix ha advertir que "la franja motor de l'epidèmia, perquè són asimptomàtics però contagien més, és la dels 20 als 29 anys".





ESCOLTA L'ENTREVISTA SENSERA DE RAC1