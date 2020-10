L'Associació "S'ha acabat" repinta una paret a Callela per eliminar un grafiti de "Gora ETA"

L'Associació "S'ha acabat" que aglutina joves constitucionalistes a Catalunya han decidit que deixi d'existir una paret on tots els dies a Calella es llegeixi "Gora ETA".





I mitjançant un vídeo que han penjat a Twitter es pot veure com brotxa en mà han pintat de blanc aquesta mateixa paret que contenia aquest grafiti pro-etarra.





























En el mateix Tweet es pregunten "Per què es permet que hi hagi una pintada de" Gora ETA "a Calella?" per continuar dient "és inadmissible que les autoritats no facin res al respecte" i afegeixen "nosaltres ho tenim clar: adéu pintada, hola convivència i llibertat".