La UE afirma que no es poden celebrar referendums fora de la Constitució espanyola

El Consell d'Europa ha deslegitimat l'estratègia independentista de convocar un referèndum d'autodeterminació utilitzant únicament la legitimitat de les institucions catalanes.





















En les noves pautes d'actuació per a la celebració de plebiscits des de la UE s'ha establert que la Constitució o una llei nacional que compleixi la Constitució és l'únic marc legal per emparar un referèndum.





D'aquesta manera la regla suggereix que només un canvi en la Constitució espanyola i una llei ad hoc de Parlament nacional, que superi els filtres d'òrgans com el Tribunal Constitucional, permetria un referèndum sobre la independència de Catalunya que votessin només els catalans.





Ni la voluntat, ni les enquestes, ni els resultats d'unes eleccions autonòmiques, ni una majoria d'escons són arguments vàlids per a la UE per reconèixer com a vàlid aquesta consulta a Catalunya.





La Carta Magna, tal com han interpretat tant el Tribunal Constitucional com el Consell d'Estat, garanteix que tots els espanyols han de participar en una consulta d'aquesta naturalesa, perquè la sobirania nacional resideix en el poble espanyol i no només en un informe de la mateixa .





D'aquesta manera, la modificació introduïda pel Consell d'Europa obliga Espanya a reformar la Constitució per celebrar un referèndum d'autodeterminació en qualsevol de les comunitats autònomes. La guia mesura d'aquesta manera mesura la qualitat democràtica dels països de el continent.





El que ha fet el Consell d'Europa és assumir la posició que sempre ha defensat el Govern central en el contenciós amb Catalunya.





La Comissió de Venècia és l'encarregada d'assistir i aconsellar als països membres de Consell d'Europa en assumptes constitucionals per millorar el funcionament de les institucions democràtiques. Aquest és un òrgan consultiu de el Consell d'Europa, format per experts independents en el camp de el dret constitucional.





Va ser creat en 1990 després de la caiguda del mur de Berlín, en un moment de necessitat urgent d'assistència constitucional a Europa central i oriental. El nom oficial de la comissió és Comissió Europea per a la Democràcia pel Dret, però a causa de el seu punt de trobada a Venècia, on les sessions es realitzen quatre vegades a l'any, -març, juliol, octubre i desembre-es coneix generalment com la Comissió de Venècia.





La Comissió ha aprovat recentment aquesta nova Guia per a la Celebració de Referèndums, que substitueix el Codi de Bones Pràctiques sobre Referèndums de l'2006. És la guia que es considera d'acord amb els principis democràtics i valors d'Europa i, per tant, un marc de actuació ineludible per a tots els països que integren el Consell d'Europa.





En la introducció, de el text s'explica que la nova guia part de diverses disputes sorgides en els estats. I recorda que en alguns dels controvertits referèndums celebrats en països de la UE es va vulnerar la legalitat a l'convocar les consultes sense majories qualificades.





La Comissió de Venècia sosté que aquests referèndums només buscaven reforçar el poder executiu i arraconar el Legislatiu.









En l'article primer de el nou reglament formalitza que qualsevol referèndum "ha de complir amb el sistema legal en el seu conjunt". "No es poden celebrar referèndums sense la Constitució o un estatut o llei que compleixi la Constitució", diu.





I afegeix que fins i tot si un Parlament té la competència de convocar un referèndum, la consulta no s'ha de convocar si incompleix el marc constitucional.