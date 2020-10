Els 100 experts que decidiran el futur d'Espanya

El Govern ha fitxat un grup multidisciplinari format per 100 economistes, científics, sociòlegs i experts en diferents àrees per decidir quina serà l'estratègia de país per superar la crisi del Covid-19 i per delimitar els reptes futurs d'Espanya entre 2030 i 2050. s'espera que publiquin un informe que es presentarà al llarg de novembre, segons informen a El Economista.









El termini fixat per presentar l'informe era de tres mesos, de manera que hauria d'haver sortit al setembre. No obstant això, el grup d'experts es troba en la fase final de l'elaboració del document i han demanat més temps.





L'informe té com a objectiu fixar els reptes futurs d'Espanya entre 2030 i 2050 i marcar una estratègia per al creixement sostingut i inclusiu a llarg termini. Altres països com Itàlia o França han fet estudis semblants durant la crisi del Covid-19.





UN EQUIP MULTIDISCIPLINARI





Els 100 membres de el grup estan dividits en deu grups: benestar; creixement i productivitat; desigualtat; atur estructural i precarietat; longevitat i el futur de el sistema de pensions; requalificació de treballadors; sistema educatiu; habitabilitat de ciutats i despoblament rural; descarbonització de l'economia i ús racional dels recursos naturals.





Entre els experts més destacats es troben l'exportaveu d'Economia i diputat de Ciutadans, Toni Roldán; el responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech; el catedràtic d'anàlisi econòmica de la Universitat de València, Javier Andrés; el catedràtic d'economia de l'University College, Antonio Cabrales; la professora de la Universitat d'Alcalá, Olga Cantó; la catedràtica d'economia de la Universitat del País Basc, Sara de la Rica; o el professor de la Universitat d'Oviedo i investigador de Fedea, Florentino Felgeroso; entre d'altres, segons informen a El Economista.





UN DEPARTAMENT PER ANTICIPAR A EL FUTUR





La iniciativa del grup d'experts ve acompanyada de la creació de la primera Oficina Nacional de Prospectiva i Estratègia de País a llarg termini, que estarà dirigida per l'historiador Diego Rubio.





L'objectiu d'aquest nou departament serà analitzar de manera sistemàtica l'evidència empírica disponible per identificar els possibles reptes i oportunitats demogràfics, econòmics, geopolítics, mediambientals, socials o educatius que el país haurà d'afrontar a mig i llarg termini.