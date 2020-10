Les administracions espanyoles cada vegada són menys transparents, tant a nivell autonòmic com estatal. Així ho evidencia el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG), un òrgan públic i independent format el 2014, que ha facilitat les dades a Vozpópuli.





El CTBG porta publicant informes sobre la transparència de les administracions des de 2015, i veient l'evolució de l'últim lustre es pot veure com el Govern central i els autonòmics han empitjorat any rere any en termes de transparència.





Des 2015, la transparència a Espanya ha caigut més de 30 punts. De la mateixa manera, el compliment de les resolucions dictades pel CTBG es troba en el 66% quan fa cinc anys fregava el 90%.





El 87,9% de les resolucions dictades el 2015 pel CTBG van ser acatades pel govern Espanyol. En 2016, es van complir amb el 82,5% de les resolucions. En 2017 es va remuntar fins al 83,9%, i des de llavors, ha caigut en picat: 82,1% el 2018, 70,7% el 2019 i 66% el 2020.





LES AUTONOMIES





El CTBG també analitza la transparència de les administracions autonòmiques, i la tendència coincideix amb la de el Govern central: cada vegada són més opaques. El compliment de les resolucions dictades pel consell ha passat del 92,2% el 2016 al 52,2% el 2020.

El Consell de Transparència haurà de decidir en els pròxims mesos quin serà el seu pròxim president després de la defunció de la titular del càrrec, Esther Arizmendi, en 2017. Fins al moment, el càrrec l'ha ocupat el vicepresident, Javier Amorós.