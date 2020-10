La Generalitat obligarà als comerços 24 hores a tancar a les 10 de la nit

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciat que el Procicat aprovarà aquest dilluns que els comerços oberts 24 hores tanquin a les 10 de la nit, com a mesura per evitar la propagació del coronavirus.









El conseller ha explicat, en una entrevista aquest dilluns a Ràdio 4 que és una mesura per evitar la venda d'alcohol a joves, que afecta un sector limitat, i ha destacat que és una decisió que "pretén no arribar al toc de queda" , a l'ésser preguntat si s'aplicarà aquesta mesura a Catalunya.





Ha fet un balanç positiu del primer cap de setmana en què s'aplicaven mesures per reduir la incidència de la Covid-19, entre les quals destaca el tancament de bars i restaurants, i ha defensat que en aquesta segona onada el Govern anirà "per la via de la teràpia pedagògica, i d'evitar mesures dràstiques ".





Sàmper ha reconegut que hi ha gent que no té voluntat de fer cas de les mesures, ha dit que és fàcil enganyar la policia però no a virus, i ha avisat: "Si amb la teràpia no sortim endavant, serem més restrictius, que és el que no volíem fer ".





Ha sostingut que intentaran no arribar a aquesta duresa, però ha advertit que "hi ha la possibilitat de l'estat d'alarma" en el cas de necessitar implementar restriccions a la lliure circulació, després del que ha instat que la ciutadania demostri que saben fer les coses bé.





Sobre si es regularà l'accés a parcs naturals després de l'increment de visitants aquest cap de setmana a Parc de Montseny, Sàmper ha explicat que és una competència de les diputacions i ha demanat que no es tornin a veure les imatges d'aquest cap de setmana: "No és sostenible, ni per a nosaltres, ni per al Montseny".





SENTÈNCIA DE TRAPERO





Sobre la sentència del major Josep Lluís Trapero i els altres encausats de l'anterior cúpula dels Mossos d'Esquadra, Sàmper ha assegurat que "el resultat únic que pot sortir és l'absolució", i ha explicat que la incertesa davant la imminent publicació de la sentència està provocant una ansietat molt gran als encausats, en les seves paraules.





Ha afirmat que, quan es publiqui la sentència, si és absolutòria es reunirà amb Trapero per veure el que pensa: "Ell va dir que no volia tornar, però tinc l'obligació de parlar amb ells", ha dit Sàmper a l'ésser preguntat per si oferirà a Trapero tornar a ser major dels Mossos.