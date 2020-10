Sanitat ha distribuït des de març 7.776 respiradors a les comunitats autònomes

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dilluns que ja a distribuït, des del passat mes de març, 7.776 respiradors a les comunitats autònomes, el que fa que els hospitals de el Sistema Nacional de Salut comptin actualment amb un parc de 13.557 respiradors.









A fi de cobrir les necessitats actualment identificades i comunicades per les comunitats autònomes i INGESA a efectes de reserva estratègica, el departament que dirigeix Salvador Illa ha distribuït en els últims dies 755 unitats, en la seva major part adquirides pel Govern i també procedents d'una donació.





Aquesta distribució, segons Sanitat, ha cobert més del 95 per cent de les necessitats comunicades per les comunitats autònomes i s'arriba a Espanya una taxa de respiradors per 10.000 habitants igual a 2,9, el que garanteix la capacitat de cobertura de 1,5 -2 llits d'UCI amb respirador per aquest nombre d'habitants.





En la planificació de la reserva estratègica nacional d'aquests equips, el Ministeri va definir que seria una reserva útil i a peu de llit, no estant emmagatzemada davant necessitat, sinó que seria distribuïda perquè estigui en ús, guanyant així experiència en el seu maneig mitjançant la ubicació dels nous equips amb funcionalitats ventilatòries més avançades en les unitats d'atenció a pacients crítics, així com en aquells espais on s'hagin de desplegar els llits de crítics.