CSIF demana 289.235 noves places públiques en sanitat fins 2031 per arribar a la mitjana de la Unió Europea

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha realitzat un Pla Estratègic de Recursos Humans en les Administracions Públiques, que preveu un reforç de més de 106.000 efectius per als propers tres anys. A més, assenyalen que la sanitat requereix un pla addicional, amb 289.235 places noves entre 2021 i 2031.









A través d'un comunicat, l'organització sindical apunta que aquest reforç, destinat per a les plantilles de la Sanitat, Educació, Justícia i Administració General de l'Estat, ha d'estar contemplat en el Pla de Recuperació de Govern.





L'informe de CSIF fa un diagnòstic en els diferents àmbits, partint de la base que en els últims 10 anys s'han destruït 100.916 llocs de treball. Així mateix, repassen indicadors com l'increment de la població major de 65 anys, les diferències en inversió i ràtios de professionals respecte a la mitjana europea o l'increment d'assumptes pendents en la Justícia.





Segons CSIF, Sanitat, en concret, requereix d'un pla estratègic a 5-10 anys per situar-se en la mitjana europea i recuperar els nivells de qualitat "amb els quals es va plantejar el Sistema Nacional de Salut (SNS) des dels seus inicis i que avui es troben seriosament deteriorats, com ha quedat evident en aquesta pandèmia ". Les diferències amb la UE llancen un dèficit de 289.235 professionals, d'acord amb les seves xifres.





"Des CSIF coincidim amb el Govern en la necessitat de dissenyar un pla de reconstrucció social i econòmic i un comitè d'avaluació perquè com no ens hem cansat de denunciar aquests anys, s'han debilitat els serveis públics que defineixen el nostre Estat de Benestar. Per això , des de la nostra responsabilitat, volem seure ja a treballar sobre un pla de recursos humans per al conjunt de les administracions ", apunten.





El sindicat critica que l'Administració General de l'Estat destina a assessors 55.805.512,86 euros a l'any, segons dades oficials recollides per CSIF. "Amb una inversió similar, els nostres hospitals i centres de salut podrien tenir 1.850 metges més o 2.056 infermers; les nostres escoles 2.056 mestres més, i serveis com el SEPE, la TGSS, les nostres presons o els nostres jutjats podrien tenir 2.940 funcionaris més", denuncien.





D'altra banda, CSIF ha presentat un estudi econòmic sobre la pèrdua retributiva dels emprat públics en el període 2010-2020. L'estudi analitza la pèrdua produïda en els diferents conceptes de les nòmines (sou base, complement de destinació, complement, específic, triennis, etc) dels principals grups de les administracions públiques (A1, A2 i C1), amb una antiguitat mitjana de 15 anys.





L'estudi conclou que al llarg d'aquest període els A1 (cossos tècnics de l'Estat, metges, jutges, etc.) han perdut de mitjana 53.362 euros; els A2 (infermeres, gestors, mestres, etc.) 40.478,87 euros i els C1 (policia local, administratius del SEPE, Seguretat Social, Institucions Penitenciàries, etc.) 24.611,22 euros. "Aquestes quantitats equivalen a treballar 13, 15 o 18 mesos gratis, en funció dels grups professionals C1, A2 i A1, respectivament", detallen.