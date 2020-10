La Generalitat intervé i expedienta la residència Les Vinyes a Falset

El Departament de Salut ha intervingut la residència Les Vinyes de Falset per la situació complexa en quant a contagis que presenta aquest centre d'atenció a la gent gran, amb un brot de covid-19 que afecta 109 residents i 22 treballadors. Per la seva banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert un expedient sancionador, i no es descarta la presa de mesures cautelars, davant els incompliments en l'aplicació de les mesures específiques en matèria de gestió de la crisi sanitària en els centres residencials.





Per estabilitzar la situació al centre residencial, el Departament de Salut ha assignat provisionalment la direcció i la gestió, fins ara a mans de Corfalin, a STS, Gestió de Serveis Sociosanitaris. Les dotacions de personal que siguin necessàries en el centre residencial les aportarà la nova gestora i el personal actual del centre en quedarà sota la seva direcció.





Aquesta intervenció té l'objectiu principal de realitzar un pla d'actuació que garanteixi la viabilitat tècnica de la residència en el seu conjunt tant en aspectes sanitaris, socials, organitzatius i de gestió de qualitat a curt i mig termini.





L'aportació concreta de recursos humans de la nova gestora estarà condicionada a la realització d'una auditoria integral inicial que permeti determinar l'estat de la situació de la residència.





Salut ha adoptat la intervenció com a mesura, atès que els informes constaten que el centre es troba en una situació excepcional d'impossibilitat per complir amb l'Ordre SND / 265/2020, de 19 de març, de mesures relatives a les residències de persones grans i centres sociosanitaris davant la situació de crisi ocasionada per la covid-19. Després de visitar el centre les últimes setmanes, el Servei d'Inspecció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Salut Pública han constatat la necessitat d'aplicar la intervenció de la residència.