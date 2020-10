Una startup catalana crea un prototip per diagnosticar la sèpsia en sang en 3 hores

La startup catalana ha creat un prototip de 'kit' basat en biosensors que analitza una mostra de sang i identifica els patògens causants de la sèpsia -una inflamació potencialment mortal- i les seves resistències, un procés que habitualment requereix fins a 5 dies d'anàlisi en el laboratori.





Moires Biodesign ha rebut una ajuda directa de 75.000 euros d'ACCIÓ d i la línia Startup Capital destinada a startups tecnològiques en fase inicial.









La startup catalana Moires Biodesign ha creat un prototip de kit de diagnòstic que permetrà detectar la sèpsia ràpidament només amb una mostra de sang del pacient, sense necessitat de realitzar un hemocultiu previ. Amb aquest kit es podran detectar els patògens que causen la sèpsia (un procés inflamatori potencialment mortal que pot aparèixer en cas d'una infecció), així com els seus resistències als antibiòtics en poques hores i obtenir resultats molt més ràpid que amb l'anàlisi de l'hemocultiu , que requereix diversos dies per concloure un diagnòstic.





Moires Biodesign ha estat beneficiària de l'ajut S tartup Capital de ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de el Departament d'Empresa i Coneixement. La startup ha rebut 75.000 euros que podrà destinar a finançar les activitats derivades de l'execució de el pla de negoci inicial, com per exemple cobrir despeses de personal, contractar serveis a tercers, invertir en material i equipaments, llogar espais o elaborar estratègies de comercialització i comunicació.





La startup ha desenvolupat un dispositiu de diagnòstic (kits d'un sol ús), basat en la seva tecnologia de biosensors, on s'introdueix una mostra de sang del pacient per identificar bacteris que puguin causar sèpsia. Segons el CEO de Moires Biodesign, Amadís Pagès, "en menys de tres hores, es poden obtenir resultats senzillament amb una mostra de sang, avançant-nos a la realització de la hemocultiu, que podria allargar-se fins a 5 dies, el que permet als especialistes clínics prendre decisions més ràpides ".





Aquest kit consisteix en un conjunt de reactius que analitza les mostres segons diferents biomarcadors bacterians, "una tecnologia que Moires va desenvolupar inicialment per a la detecció de la leucèmia i que ara s'aplica a la sèpsia", explica Pagès.





Aquest kit sol ús identifica, d'aquesta manera, les causes que provoquen la sèpsia i analitza les seves resistències a antibiòtics, per intentar combatre-la. Segons Pagès, "és clau poder realitzar l'anàlisi ràpidament per identificar els patògens que causen la sèpsia i quines resistències tenen per poder administrar l'antibiòtic adequat el més aviat possible". "Cal actuar ràpid, en qüestió d'hores, perquè un pacient que no rep el tractament adequat per a la sípia pot arribar a morir; ha estudis que vinculen aquesta condició amb una elevada mortalitat", assegura.





La startup catalana ja disposa d'un primer pilot d'aquest dispositiu que en els propers mesos passarà per la fase de validació. El seu objectiu és comercialitzar el dispositiu en hospitals. Amb seu al Parc Científic de Barcelona , la startup compta amb un equip de sis especialistes en biomedicina, bioquímica i intel·ligència artificial, entre d'altres. Moires Biodesign té previst seguir ampliant les aplicacions d'aquesta tecnologia de biosensors per poder adaptar-la per a la detecció d'altres tipologies de malalties.