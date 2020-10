Barcelona es tornarà de color rosa pel Dia Mundial contra el Càncer de Mama

Barcelona torna a celebrar aquest dilluns a la nit una 'Nit Màgica' amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama i alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat s'il·luminaran de rosa a partir de les 19 hores, ha informat l'AECC- Catalunya en un comunicat.









Sota el lema 'Treu pit per elles', aquesta iniciativa se suma a altres accions que al llarg de tot el mes pretenen conscienciar de la importància de prevenir aquesta malaltia, recaptar fons per atendre totes les afectades i a les seves famílies, i fer-los saber que "no estan soles".





Amb aquesta campanya, l'AECC-Catalunya contra el Càncer a Barcelona també vol reconèixer i reprendre el moviment iniciat en els anys 70, que va aconseguir que aquest càncer sigui un dels més investigats i que la taxa de supervivència superi el 90%.





El càncer de mama suposa el tumor maligne de més incidència entre la població femenina, cada any hi ha més de 5.000 nous casos a Catalunya i és la primera causa de mort per càncer en les dones, especialment en aquelles d'entre 45 i 65 anys.





Entre els 16 edificis que s'han adherit a la campanya es troben l'Ajuntament, la Basílica de la Sagrada Família, la Casa Batlló, la Pedrera, el MACBA, la casa SEAT, al Palau Robert, al Palauet Living, el Cercle Eqüestre, l' hotel ABaC i el RCDE Stadium.





També s'han sumat a aquesta iniciativa altres recintes de la província com la biblioteca de Canet de Mar, Torre Miranda de Cornellà de Llobregat, l'Ajuntament i la font de la plaça Catalunya de Sabadell, i l'Ajuntament de Navarcles.