El degollament del professor francés va ser organitzat a les xarxes socials per haver mostrat caricatures de Mahoma a classe

El professor Samuel Paty, que va ser decapitat divendres als afores de París, va ser "òbviament" objecte d'una fàtua --edicte religiós islàmic-- que es va difondre per Internet, segons el ministre d'Interior francès, Gérald Darmanin, que ha confirmat que aquest dilluns actuaran contra "desenes" de persones.





"Haurem de tornar a posar el focus en l'odi a Internet", ha reconegut Darmanin, després que les autoritats hagin constatat que va ser precisament a les xarxes socials on s'hauria gestat l'atac contra Paty, que havia mostrat a classe caricatures de Mahoma. S'han obert 80 investigacions arran dels missatges que s'han publicat després del crim.





"No podem permetre que hi hagi aquesta mena de fàtues contra persones com un professor. Demà podria ser contra un policia, demà passat contra un periodista", ha advertit Darmanin, en una entrevista a l'emissora Europe 1 en la qual ha assenyalat que el pare d'una de les alumnes de Paty i l'activista islamista Abdelhakim Sefrioui es podrien considerar còmplices de l'atac pels seus missatges.





Tots dos estan sota custòdia policial, mentre que el presumpte autor de l'atac, que duia un ganivet a la mà quan el van interceptar, va morir abatut pels agents. Les autoritats han identificat aquest terrorista com un jove d'origen txetxè.





El ministre ha assegurat aquest dilluns que hi ha diverses "operacions policials en curs" i ha anunciat un reforç de la vigilància contra mig centenar d'associacions que podrien estar vinculades amb "cercles radicals", entre les quals es podrien illegalitzar el Collectiu contra la Islamofòbia a França (CCIF) i l'ONG musulmana Barakacity.





No obstant això, Darmanin ha apellat a la discreció: "Quan es prenen mesures contra un enemic intern, insidiós i extremadament ben organitzat, no sempre es pot fer públic".





El Ministeri d'Interior va anunciar diumenge que expulsarà més de 200 estrangers per presumpta radicalització, la qual cosa implicarà persones que ja són a la presó --unes 180-- i també diverses detencions.