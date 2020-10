Vox fa xantatge al PP: "Tot el que no sigui un sí a la moció de censura és un sí a el govern socialcomunista"

Vox vol arraconar el PP. La secretària general de Vox al Congrés, Macarena Olona, ha criticat que el president del PP, Pablo Casado, no hagi anunciat encara la seva posició davant la moció de censura que defensarà aquesta setmana el president de Vox, Santiago Abascal, al Congrés, però ha advertit al PP que "tot el que no sigui un sí a la moció de censura, és un sí a aquest govern socialcomunista".









En una roda de premsa celebrada al Parlament Basc, Olona ha estat preguntada sobre la posició que adoptarà el PP davant de la moció de censura que presentarà aquesta setmana Vox davant del Ple de Congrés amb l'objectiu de substituir Pedro Sánchez a la Presidència de l' Govern, que de moment, només compta amb el suport dels seus 52 diputats.





Olona ha criticat que, en l'actualitat, Vox no coneix quina serà la postura que adoptarà el PP i ha lamentat que fins i tot no coneix qui serà el que defensarà la postura dels populars al Congrés. La diputada de Vox creu que ha de ser el president de PP, Pablo Casado, el que intervingui en el debat de la moció de censura.





"No és Vox qui ha de donar al PP les raons (per donar suport a la moció de censura) perquè són els seus mateixos votants que estan elevant la veu i als que no els val l'argument que fins a la data ha sostingut el PP per justificar el seu no suport a aquesta moció de censura ", ha assenyalat.





La portaveu de Vox ha rebutjat els arguments que afirmen que "el números no surten" perquè creu que "als polítics se'ls exigeix política amb majúscules". "Tot el que no sigui un sí a la moció de censura és un sí a aquest govern socialcomunista", ha advertit.





Olona ha recordat que la seva formació denuncia que "s'està produint un canvi de règim a l'Estat, de manera accelerada, aprofitant la crisi sanitària". "De manera coherent amb la nostra postura, hem registrat l'únic instrument constitucional que permetria descavalcar aquest govern", ha assenyalat.





En aquest sentit, ha afirmat que Vox considera que ha "guanyat" al registrar aquesta moció de censura perquè "pot ser que no tinguem la victòria política" al no tenir la majoria necessària perquè sigui aprovada, però creu que han aconseguit "la victòria moral ".