Condemnat un regidor implicat en una trama de falsos contractes a la Mina

L'Audiència de Barcelona ha condemnat per un delicte de prevaricació administrativa a una trama de falsos contractes al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en la qual en 2016 van falsejar contractacions a una empresa de vigilància que mai va operar, mentre que el clan familiar 'Los Manolos' va cobrar la feina en efectiu sabent el segon tinent d'alcalde, Joan Carles Ramos.









En el judici, dos dels acusats --el patriarca del clan 'Los Manolos', Àngel Amaya, conegut com Oncle Cristina; i el titular de l'empresa adjudicatària del servei anteriorment, José Fernández Franco-- van reconèixer els fets, i l'últim va explicar que no va poder presentar-se de nou al concurs públic per impagaments a Hisenda: ara, la sentència de l'Audiència de Barcelona considera provat que van pactar una comissió per a José Fernández Franco, qui va contractar a l'administrador de la nova empresa adjudicatària a canvi d'una comissió compartida amb Amaya, qui realment feia la feina.





Així, l'empresa Visegurity va rebre els pagaments directes del Consorci de l'Barri de la Mina a través de transferències bancàries periòdiques, i al rebre-les feia, alhora, transferències a les empreses que administrava José Fernández Franco --el anterior adjudicatari--, sumant un total de 41.058 euros reenviats amb aquest sistema.





Per la seva banda, José Fernández Franco retirava part dels diners en efectiu --en total, 27.400 euros-- i lliurava una part a Amaya, per la qual cosa el tribunal assenyala que al menys quatre vegades "van tenir trobades que es produïen en dues fases diferenciades ": primer, José Fernández Franco quedava amb el regidor Joan Carles Ramos i li donava un sobre amb una part de diners en efectiu rebut de Visegurity; després, el regidor quedava amb Amaya i li lliurava els mateixos diners.





CONDEMNES





Per aquests fets, la secció 6 de l'Audiència de Barcelona condemna als quatre implicats per un delicte de prevaricació administrativa, i els imposa una pena d'inhabilitació.





Per al regidor, a qui els magistrats consideren autor del delicte, la inhabilitació és de nou anys, i per l'administrador de Visegurity de set anys en qualitat de cooperador necessari.





Pel que fa a Amaya i a José Fernández Franco, el tribunal els considera a tots dos cooperadors necessaris, i estima l'atenuant de confessió, pels que els condemna a una inhabilitació de dos anys i tres mesos.