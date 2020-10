Gal·les confina la seva població durant dues setmanes i mitja

El Govern de Gal·les ha anunciat que divendres tornarà a entrar en vigor un confinament, un "tallafocs" de dues setmanes i mitja que implicarà el tancament d'establiments no essencials i la interrupció de les classes dels cursos superiors de secundària.









Cardiff, la capital de Gal·les





"Es demanarà a tots els ciutadans de Galles que s'estiguin a casa", ha dit el primer ministre gallès, Mark Drakeford, quan ha anunciat la mesura "curta" i "dràstica" amb la qual vol contenir aquesta segona onada de casos de coronavirus, segons mitjans britànics.





El confinament estarà en vigor en principi fins al 9 de novembre i permetrà, en paraules de Drakeford, "guanyar temps". Les autoritats no autoritzaran la reunió amb persones no convivents --a excepció dels que viuen sols--, ni dins ni fora dels domicilis, i es tancaran espais d'oci o temples religiosos, excepte per a funerals i noces.





"No hi ha decisions fàcils ara que el virus s'estén ràpidament arreu de Gal·les", ha assenyalat Drakeford, que tem que, sense mesures, el sistema de salut públic no pugui gestionar l'augment dels contagis i "encara mori més gent".





Les autoritats galleses han detectat aquestes darreres setmanes un repunt de casos de covid-19, que ja s'enfilen a més de 35.000 des del començament de la pandèmia. Més de 1.700 persones han mort per la malaltia respiratòria, segons dades del sistema sanitari local.