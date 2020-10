Avant amplia temporalment la caducitat dels títols multiviatge de serveis

La Comissió Delegada del Gobierno per Assumptes Econòmics, en la seva reunió d'avui, ha aprovat ampliar temporalment la caducitat dels títols multiviatge Avant Abonament Targeta Plus i Targeta Plus 10, Ordinària i Estudiant, per a viatgers recurrents, per a afavorir la utilització dels serveis públics ferroviaris de mitjana distància AVANT que discorren per línies d'alta velocitat, enfront d'altres maneres alternatives de transport menys sostenibles.

















La utilització d'aquests títols multiviatge, nominatius i intransferibles, que ofereixen descomptes als viatgers recurrents enfront dels viatgers ocasionals, està experimentant un important descens a conseqüència de la crisi sanitària, pels efectes del teletreball, de l'estudi a distància i de la situació d'incertesa, així com de les mesures de restricció de la mobilitat. Amb aquesta mesura aprovada avui, s'afavoreix la utilització dels serveis ferroviaris de mitjana distància que discorren per línies d'alta velocitat subjectes a Obligació de Servei Públic, enfront d'altres maneres de transport menys sostenibles, en l'actual escenari derivat de la Covid-19.





Títols beneficiats

La validesa de l'Abonament Targeta Plus passarà de 30 a 60 dies, mentre que la de la Targeta Plus 10, en les seves modalitats Ordinària i Estudiant, passarà de 8 i 10 dies respectivament, a 20 dies en tots dos casos, la qual cosa fomentarà la utilització dels serveis públics de transport ferroviari.













Els nous terminis de caducitat d'aquests títols seran aplicables fins al 30 de juny de 2021, si bé, en funció de l'avaluació del seguiment d'aquesta mesura i de l'evolució de la situació sanitària i el seu efecte sobre la mobilitat, es podrà recordar l'eventual continuïtat d'aquesta mesura.





Amb aquesta decisió, el Gobierno aposta per solucionar les necessitats de mobilitat dels ciutadans mitjançant la utilització de les maneres de transport més sostenibles, adaptant el període de validesa dels títols de viatge a la nova situació de mobilitat derivada de la crisi sanitària.