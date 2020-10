El govern indi estima que al febrer, la meitat de la seva població haurà tingut coronavirus

És probable que a l'almenys la meitat dels 1.300 milions de persones de l'Índia s'hagin infectat amb el coronavirus al febrer pròxim, el que ajudarà a frenar la propagació de la malaltia, va dir dilluns el membre d'un comitè governamental encarregat de proporcionar projeccions sobre futur.









Índia ha reportat fins ara 750.000 casos de coronavirus i ocupa el segon lloc després dels Estats Units en termes d'infectats totals, segons the Times of India.





Tot i així, després d'un pic a mitjans de setembre, el nombre de contagis està disminuint a l'Índia. "El nostre model matemàtic estima que al voltant del 30% de la població està actualment infectada i podria augmentar fins al 50% al febrer", va explicar a l'agència Reuters Manindra Agrawal, professor de l'Institut Indi de Tecnologia a Kanpur i membre de comitè.





Però Agrawal va explicar també que és possible que les enquestes serològiques no obtinguin un mostreig absolutament correcte causa de la mida de la població enquestada i que, en canvi, el comitè de viròlegs, científics i altres experts, l'informe es va fer públic el diumenge, s'ha basat en un model matemàtic. "Hem desenvolupat un nou model que té en compte explícitament els casos no reportats, pel que podem dividir les persones infectades en dues categories: casos reportats i infeccions que no es reporten", ha prosseguit Agrawal.





Segons el comitè, les projeccions canviaran si no se segueixen les precaucions. En aquest cas, els contagis podrien augmentar fins als 2,6 milions d'infeccions en un mes si no es respecten les mesures. A més, els experts han advertit els casos podrien augmentés mesura que s'acosta la temporada nadalenca, amb celebracions dels festivals de Durga Puja i Diwali aquest mes i a mitjans de novembre, respectivament.