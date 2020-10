Catalunyapress T'INFORMA

Us presentem de nou les notícies més importants del dia, perquè no us perdeu res del que ha passat al nostre país.









La notícia més destacada d'avui és que el TSJC ha inhabilitat als membres de la taula de Parlament i ha absolt Mireia Boya.









I sobre la ciutat de Barcelona, aquest dilluns us hem explicat que l'Ajuntament ha decidit congelar els tributs municipals i mantenir la rebaixa del 75% per a les terrasses en 2021. A més, avui han condemnat un regidor implicat en una trama de falsos contractes a la Mina.









En relació al coronavirus, aquest dilluns hem sabut que el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha donat positiu en Covid-19. A més, en les últimes 24 hores s'han registrat a Catalunya 3.418 casos i 17 morts més.









Per intentar contenir l'augment de casos, el Govern ha decidit implementar una altra mesura, que encara ha de ser aprovada pel Procicat: obligar que els comerços 24 hores tanquin a les 10 de la nit. Aquesta mesura, segons han informat, es prendrà per evitar el toc de queda, cosa que el Govern no creu necessari de moment però no descarta.









En el terreny polític, aquest dilluns hem sabut que les administracions espanyoles cada vegada són menys transparents . I també hem intentat aclarir qui seran els 100 experts que decidiran el futur d'Espanya.









Finalment, en el terreny social, fa unes hores hem conegut un nou informe que assegura que una feina estable és un factor determinant perquè les dones decideixin tenir fills.









Fins aquí el nostre butlletí amb la millor informació del dia. Fins demà.