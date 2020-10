Sanitat notifica 37.889 contagis de Covid-19, la xifra més alta d'un dilluns en tota la pandèmia

El Ministeri de Sanitat ha notificat que durant el cap de setmana s'han detectat a Espanya 37.889 nous positius de la Covid-19. Es tracta de la xifra més alta que ha comunicat les comunitats autònomes durant un cap de setmana des de l'inici de la pandèmia. Encara que, d'altra banda, els contagiats de les últimes 24 hores han estat 3.750, una xifra molt inferior als 6.591 detectats divendres passat. La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 974.449 des de l'inici de la pandèmia, segons les xifres oficials.









En l'última setmana, han mort 459 persones amb diagnòstic de la Covid-19 positiu confirmat a Espanya, un descens en comparació amb els 575 notificats aquest dijous. Fins 33.992 persones amb PCR positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya. En l'informe d'aquest divendres s'han afegit 217 noves morts.





Un total de 3.175 persones han precisat d'hospitalització per coronavirus en els passats set dies (162.819 des del començament de la pandèmia) i 229 en Unitat de Cures Intensives (UCI), per a una xifra conjunta de 14.657 des de febrer.





Fernando Simón ha assegurat que la situació "no està evolucionant prou bé, ja que tenir una mitjana de 310 casos per cada 100.000 habitants no és una bona xifra. Encara que bé és cert que hi ha diferències considerables entre algunes comunitats autònomes".





El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha reconegut que "estem en una fase d'ascens, com s'està veient a tot Europa", i ha recomanat que es compleixin les mesures de seguretat "que tots coneixem" per evitar que durant l'hivern les xifres de contagiats continuïn en ascens.





A més, ha reconegut que "seguim tenint un alt percentatge de detecció, que a nivell nacional se situa entre un 40% i un 45%, amb una petita variació en les últimes setmanes, amb el que estem detectant un nivell molt alt de asimptomàtics" .





Simón ha assegurat que el major nombre de nous casos s'està donant entre la població jove, sobretot en la franja d'edat d'entre 15 i 29 anys, tot i que "malauradament, també s'observa un increment en els majors de 80 anys", per el que és possible que la taxa de mortalitat vagi en augment.





I ha reconegut que depenent de l'evolució no és descartable que hi hagi més confinaments. "No crec que hi hagi ningú a Espanya que no entengui que la mobilitat entre comunitats amb diferent experiència de transmissió és un risc. Espero que no necessitem tenir confinaments, però podria ser".