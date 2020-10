El Suprem ja té sobre la taula les peticions d'indult dels presos per l'1-O

La Sala Penal del Tribunal Suprem ja pot començar a estudiar les peticions d'indult a favor dels dotze condemnats en el judici per l'1-O a Catalunya, si bé farà una anàlisi preliminar de les peticions abans de requerir informe a la fiscalia sobre aquest assumpte, després del qual ha d'elaborar el seu propi dictamen.













Així ho han assenyalat fonts jurídiques, que descarten que aquest assumpte vagi a tramitar-se de forma ràpida, ja que són moltes les peticions a analitzar. D'acord amb fonts del Ministeri de Justícia hi ha a l'almenys set peticions d'indult a favor del líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras; els exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs i Carles Mundó; els 'Jordis' --Jordi Cuixart i Jordi Sánchez--; i l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell.





D'aquestes set sol·licituds, no totes es refereixen als dotze condemnats. Europa Press té constància de la presentada per Forcadell per part dels seus predecessors Joan Rigol, Ernest Benach i Núria de Gispert; la qual va instar UGT a favor de Bassa; i la impulsada pel penalista català Frances de Jufresa a favor de tots els penats.





El sorprenent anunci el passat 23 de setembre per part de ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que en seu parlamentària va anunciar la imminent tramitació d'aquests expedients, va generar cert enrenou polític i va tornar a portar al debat públic aquest assumpte, que serà resolt en un termini aproximat de sis mesos.





Des de la seva departament han apuntat que aquesta tramitació s'iniciava "un cop superat l'embús provocat per la pandèmia" ja que la primera petició va arribar al Ministeri al gener i es referia a tots els condemnats, però en els mesos següents es van ser presentades diverses més i en cada expedient individual s'acumulen les diferents sol·licituds que s'hagin fet sobre cada persona.

EL PROCEDIMENT

El tràmit de sol·licitud dels indults per particulars es pot dur a terme pels penats, els seus parents o qualsevol altra persona en nom seu. Les sol·licituds s'han de sotmetre a informe del tribunal sentenciador, en aquest cas la Sala Penal del Tribunal Suprem, havent de ser escoltat prèviament el Ministeri Fiscal.





La concessió, en cas de produir-se, competeix a Rei, a proposta del ministre de Justícia i prèvia deliberació del Consell de Ministres, i s'ha d'acordar mitjançant Reial Decret publicat al Butlletí Oficial de l'Estat.