Navarra es confina i tanca bars i restaurants durant dues setmanes

El Govern de Navarra ha decidit restringir l'entrada i sortida de la Comunitat foral als desplaçaments que no siguin motivats i també tancarà els bars i restaurants a partir d'aquest dijous 22 d'octubre fins al 4 de novembre.





Així ho ha anunciat la presidenta del Govern foral, María Chivite, en una roda de premsa en què ha explicat que s'ha decidit adoptar aquestes noves restriccions que són "dures" tenint en compte que "l'evolució de les dades de la Covid-19 no és la que ens agradaria ".





"Ens anticipem a les dues setmanes de termini que ens vam donar en les últimes mesures per a una millora brusca i molt més ràpida amb l'objectiu de preservar el sistema sanitari i evitar mals majors", ha subratllat Chivite, per remarcar que l'executiu foral no vol "esperar que sigui tard". "Són les mesures més dures de tot Espanya, necessitem frenar i fer-ho ràpid", ha asseverat.





Per això, el Govern de Navarra ha anunciat la restricció d'entrades i sortides de la Comunitat foral, llevat dels desplaçaments per motius laborals, d'estudis universitaris, cura de familiars i altres força major; i el tancament de bars, cafeteries i restaurants, establiments que només podran mantenir l'activitat per a venda de pa i premsa, si disposen d'habilitació per a això, i per a venda de menjar a domicili fins a les 21 hores. En el cas d'hotels i cases rurals, a més, es permetrà la restauració per atendre les persones que tinguin allotjades, en taules de quatre persones com a màxim.





A més, les restriccions també afectaran el comerç i a tots els actes culturals i esportius, que haurà de tancar les seves portes i desallotjar a la seva clientela cada dia per les 21 hores. En el cas de les galeries i zones d'oci de les grans superfícies comercials, es prohibeix el seu ús recreatiu, quedant limitat l'accés i ús d'aquestes grans superfícies només per realitzar compres.





Igualment, l'Executiu foral estableix l'obligatorietat de crear "bombolles de convivència" entre els convivents de cada domicili. En el cas de persones soles o dependents podrà ampliar aquest grup estable de relació a persones cuidadores (bombolla ampliada), limitant-se a el mínim imprescindible els contactes amb persones de fora d'aquestes bombolles.





La presidenta del Govern foral ha subratllat que si bé Navarra és la comunitat que "més proves fa, que té una gran traçabilitat dels casos i una molt bona fiabilitat de les seves dades", la situació "ja és preocupant des de les últimes setmanes" i les xifres són "molt altes".





Per això, i per no arribar a una situació en la qual el sistema sanitari quedi "compromès" i "es pugui atendre pacients Covid sense deixar d'atendre intervencions i consultes d'altres malalties", el Govern foral ha optat per adoptar noves restriccions a la vista que l'impacte de les últimes mesures "està sent molt lent i insuficient".





"Necessitem avançar més de pressa a la aminorización de la incidència", ha subratllat Chivite, per advertir que "el més gran dels problemes segueix sent l'oci, les reunions familiars i socials tant en espais públics com privats, per això, actuem en tots dos ".





Referent a això, la presidenta ha apel·lat a "la importància de complir amb les norma per frenar tota l'activitat no imprescindible". I ha advertit que "si no s'acompanyen les mesures és possible que haguem de anar a un escenari no desitjable, molt més dràstic", com seria un confinament total.





Ha reconegut Chivite que la ciutadania està "cansada" i que aquesta pandèmia està sent "una experiència dura i llarga", però ha assenyalat que "n o ens queda una altra que frenar el virus amb distància, amb aturada a l'màxim d'activitat no imprescindible i amb les eines preventives i d'higiene. Estem parlant de mesures que salven vides, avui avancem en un escenari de restriccions que si s'acompanyen de la seva estricte compliment funcionaran i seran el salt que necessitem per tallar aquesta segona onada ", ha remarcat, per advertir que "si cal donar més passos els donarem".





ESTAT D'ALARMA

La presidenta de Navarra ha comentat, a més, que el seu Executiu no ha estudiat sol·licitar l'Estat d'Alarma, sinó que ha decidit "fer ús de les nostres competències i és el que estem fent". Ha incidit que les mesures adoptades "no estan en cap altra comunitat" i s'ha mostrat convençuda que "funcionaran".





D'altra banda, preguntada pel fet que s'hagi decidit el confinament perimetral de tota Navarra i no per exemple de Pamplona i la seva comarca, Chivite ha explicat que "s'ha plantejat el tancament de tota Navarra perquè temptem molts municipis amb una incidència alta , no només Pamplona ". "Tenim un problema, hem de parar com Navarra, solucionar aquesta incidència alta i això ens competeix com a comunitat", ha remarcat.





Sobre el dispositiu policial que es va a establir per a la vigilància de les entrades i sortides de la comunitat, la cap de l'Executiu foral ha recordat que a l'estat d'alarma "tampoc es podia sortir de la comunitat i no hi havia un policia en cadascuna de les sortides ". Per això, ha apel·lat a la responsabilitat individual, a més d'explicar que s'establirà vigilància policial per al compliment estricte d'aquesta mesura.





Així mateix, a l'ésser preguntada per si ha influït a l'hora de decidir el confinament perimetral de la Comunitat foral el fet que la Volta Ciclista a Espanya vagi a passar aquest dimarts i dimecres per Navarra, Chivite ha contestat que "no hi ha cap influència" i que, de fet, "en el tema esportiu i cultural no s'ha retocat aforaments, sinó l'horari. no té res a veure amb la Volta Ciclista a Espanya perquè no li influeix, també ha de venir a jugar a l'Sadar algun equip i no hi haurà problema ", ha agregat.