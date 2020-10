Al món ja hi ha més de 40 milions de casos de coronavirus i 1,11 milions de morts

La pandèmia de coronavirus originada a la ciutat xinesa de Wuhan ha registrat en les últimes 24 hores més de 229.000 casos nous, de manera que el total s'eleva a més de 40 milions de persones contagiades amb 1,11 milions de víctimes mortals, segons el balanç publicat aquest dilluns a la Universitat Johns Hopkins. En total, 40.050.902 persones han contret el virus, de les que més de la meitat es troben en els tres països més afectats --els Estats Units, Índia i Brasil--, mentre que les víctimes mortals són ja 1.113.750.









Pel que fa a les recuperacions, són ja més de 27,5 milions de persones les que han aconseguit superar la COVID-19, la malaltia respiratòria provocada pel virus. Índia encapçala el llistat, amb més de 6,6 milions de pacients curats. Estats Units segueix sent el país més afectat a nivell mundial per la pandèmia, amb 8,15 milions de persones contagiades i 219.674 víctimes mortals, després de sumar més de 48.000 casos nous des del balanç anterior.





Índia, per la seva banda, acumula 7.550.000 de persones contagiades i 114.610 víctimes mortals.





En tercera posició, Brasil registra 5,22 milions de contagiats i 153.675 morts després de comptabilitzar més de 24.000 casos nous a l'últim dia. En la quarta posició, Rússia acumula 1,4 milions de casos i 24.212 morts després de registrar més de 14.800 casos en l'últim dia. La cinquena plaça l'ocupa Argentina, amb un total de 989.680 casos i 26.267 morts després de sumar més de 10.500 positius, seguida per Colòmbia, amb 959.572 contagiats i 28.970 morts.





A continuació, França registra 938.606 contagiats i 33.499 morts, seguida per Espanya, amb 936.560 persones contagiades i 33.775 víctimes mortals, a l'espera que el Ministeri de Sanitat actualitzi les dades aquest dilluns. Després d'ells, Perú comptabilitza 868.675 casos i 33.759 víctimes mortals, mentre que Mèxic té a 851.227 contagiats i 86.167 morts. Regne Unit, per la seva banda, supera els 725.000 positius (725.292 casos) amb 43.736 decessos, seguit per Sud-àfrica, el país més afectat per la pandèmia de tot el continent africà, que registra 703.793 contagis i 18.471 morts.





Per sobre dels 500.000 casos, l'Iran registra 530.380 persones contagiades i 30.375 morts. Xile es queda amb 491.760 casos i 13.635 víctimes mortals, per davant de l'Iraq, amb 426.634 contagis i 10.254 morts, i d'Itàlia, amb 414.241 contagiats i 36.543 decessos. Ja en l'arc dels 300.000 contagis es troben Bangla Desh, amb 388.569 positius i 5.660 víctimes mortals; Alemanya, amb 368.761 casos i 9.798 morts; Indonèsia, amb 361.867 contagiats i 12.617 morts; Filipines, amb 359.169 persones contagiades i 6.675 morts; Turquia, amb 347.493 contagis i 9.296 decessos; Aràbia Saudita, amb 342.202 malalts i 5.185 morts; Pakistan, amb 323.452 contagiats i 6.659 morts; Ucraïna, amb 312.287 persones amb coronavirus i 5.834 víctimes mortals; i Israel, 303.486 contagiats i 2.209 decessos.





A la forquilla dels 200.000 a 300.000 contagis estan Països Baixos (234.203), Bèlgica (222.253) i el Canadà (200.804). Per sobre dels 100.000 positius es troben Romania (180.388), Polònia (175.766), República Txeca (173.885), el Marroc (173.632), Equador (153.289), Bolívia (139.771), Nepal (132.246), Qatar (129.431), Panamà (124.475), República Dominicana (121.347), Kuwait (116.146), Unió dels Emirats Àrabs Units (115.602), Oman (109.953), Kazakhstan (109.508), Egipte (105.424), Suècia (103.200) i Guatemala (101.360). Xina, el país en què es va originar la pandèmia, comptabilitza 90.970 contagiats i 4.739 víctimes mortals.