El Govern central rescata aquest dimarts els ajuts del Pla Renove, dotat de 250 milions

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme posarà en marxa a partir d'aquest dimarts a les 10.00 hores del matí l'aplicació per rebre els ajuts de el Pla Renove per a la compra de vehicles més eficients.













Dotat amb 250 milions d'euros i gestionat pel Departament dirigit per Reyes Maroto, aquest pla ofereix ajudes d'entre 300 i 4.000 euros per a l'adquisició d'un automòbil a canvi de desballestar un d'antic.





L'objectiu d'aquesta iniciativa és impulsar la demanda de vehicles, paralitzada per les mesures de confinament posades en marxa per frenar la propagació del coronavirus, a el temps que també busca activar la producció de les plantes espanyoles.





Tot i llançar-se aquest dimarts el sistema telemàtic de gestió de sol·licituds i la reserva de l'ajuda estatal corresponent, a elles poden acollir-se tots aquells interessats que hagin comprat un vehicle des del 16 de juny d'aquest any, sempre que compleixin els requisits.





D'aquesta manera, segons càlculs de la Federació d'Associacions de Concessionaris de l'Automoció (Faconauto), fins a la data uns 135.000 vehicles ja adquirits es podran veure beneficiats per les subvencions de l'Executiu.





REQUISITS I AJUDES





Els 250 milions d'euros del Renove es destinaran a ajudes a l'adquisició dels models més eficients, però sota un principi de "neutralitat tecnològica", de manera que també es subvenciona la compra de models de combustió (dièsel i gasolina).





La compra de turismes amb etiqueta ambiental 'Zero' per part de particulars o autònoms es subvencionarà amb 4.000 euros, mentre que si es compra un model 'Eco' es rebran entre 600 i 1.000 euros i entre 400 i 800 euros si s'adquireix un cotxe amb etiqueta 'C' (combustió).





En el cas de les pimes, els ajuts són de 3.200 euros per als 'Zero', d'entre 500 i 800 euros per als 'Eco' i d'entre 350 i 650 euros per als 'C', mentre que les grans empreses rebran 2.800 euros en el primer cas, entre 450 i 700 en el segon i entre 300 i 550 euros en el tercer.





Per poder sol·licitar els ajuts d'aquest pla, els turismes adquirits no podran tenir un preu de més de 35.000 euros. A més, el programa preveu la implicació de el sector mitjançant un descompte obligatori i equivalent de la mateixa quantia que l'ajuda estatal, excepte en els models amb etiqueta 'Zero', en aquest cas serà de 1.000 euros addicionals.





Entre les novetats d'aquesta edició destaca que es permetrà l'adquisició de vehicles usats matriculats a partir de l'1 de gener d'aquest any, per tal de facilitar que els concessionaris donin sortida als vehicles automatriculats que tenen en estoc.





El Govern estima que aquest programa d'incentiu a la renovació de parc automobilístic espanyol tindrà un impacte econòmic a Espanya de 1.104 milions d'euros en tota la cadena de valor de el sector i dels serveis associats i permetrà la creació de 7.400 llocs de treball.





El Renove és una de les mesures estrella recollides en el 'Pla d'Impuls a tota la cadena de valor del Sector d'Automoció', que preveu mobilitzar 3.750 milions d'euros per impulsar el sector. Aquest pla també inclou el Pla Moves II, dotat de 100 milions d'euros, en ajuts per a la compra de cotxes elèctrics.