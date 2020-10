Podem amenaça amb bloquejar els PGE si el PSOE no atén les seves peticions

Unides Podem lluitarà per introduir en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) la regulació de l'preu dels lloguers, així com un augment fiscal per rendes altes a través del IRPF, i adverteix que el no resoldre aquests desacords podrien retardar l'esborrany de costes públiques.









Altres exigències de la formació estada en la negociació és aconseguir que els Pressupostos "tornin la capacitat adquisitiva" a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), barem que s'utilitza per a la concessió de múltiples ajudes, i millores en l'Ingrés Mínim Vital , tal com planteja la Vicepresidència de Drets Socials que lidera Pablo Iglesias.





Així ho han indicat fonts pròximes a Unides Podem en referència a la negociació per als comptes públics, incidint en que aquests punts concrets són aspectes que van a continuar reivindicant en els contactes amb el PSOE, soci al Govern de coalició.





La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, i el secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, han estat centrat en les últimes setmanes a perfilar la negociació dels PGE en el si de l'Executiu, un consens que en cas d'aconseguir-haurà de tenir el vistiplau definitiu per part de president, Pedro Sánchez i Iglesias.





La pròpia Montero va pronosticar fa poc que l'esborrany dels Pressupostos podrien presentar-se "molt aviat" amb vista a dur a Consell de Ministres el projecte de llei "abans que acabi el mes d'octubre". Això implicaria que el projecte de comptes públics s'hauria d'abordar en la reunió del dia 27, un calendari que podria veure alternat en cas de persistir les discrepàncies.





REGULACIÓ DEL LLOGUER: CLAU PER ALS PGE





Un aspecte a què no es renuncia Unides Podem en aquesta negociació és aplicar i a la regulació sobre el preu de lloguer, cosa que va evidenciar el propi Iglesias divendres passat quan va manifestar la seva voluntat de "complir ja" aquest compromís, davant l'emergència generada per la crisi del coronavirus.





No obstant això, el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, refredava aquestes perspectives al defensar ahir que aquesta regulació --que van pactar amb Unides Podem per formar el Govern de coalició-- s'ha d'incloure en la llei d'habitatge a la que ja estan treballant, i no en els Pressupostos. A més, demanava esperar fins que es normalitzat el mercat de l'habitatge, que s'està veient alterat per la pandèmia.





I és que les citades fonts admeten que un "element de xoc" és aquesta regulació que donaria competències a comunitats i ajuntaments per regular el preu de l'arrendament en zones de mercat "saturades".





Podem vol aplicar ja aquest compromís de el programa conjunt a l'ésser un assumpte "urgent" a nivell social i, a més, permetria "facilitar" l'aprovació de l'esborrany per part dels grups de la investidura, sobretot dels grups catalans, ja que la llei donaria cobertura legal a l'aprovada en Catalunya i que està ara mateix recorreguda.





PUJADA D'IMPOSTOS A RENDES ALTES





Però la fiscalitat és un altre element que ha motivat "discrepància", com revela que la setmana passada es enviés a Brussel·les el pla pressupostari amb la part fiscal "en blanc", atès que Unides Podem "insisteix" en una pujada d'impostos directes a les rendes altes.





En el cas de l'IRPF aposta per una pujada a partir dels 200.000 euros per a rendes de capital i rendes de treball, advocant també per una pujada als grans patrimonis.





MILLORES AL IPREM I EL IMV





Pel que fa a contingut més social, les divergències afecten també a l'IPREM. Aquí, Unides Podem postula que s'ha de recuperar la capacitat adquisitiva "de manera decidida".





A més, la Vicepresidència de Drets Socials vol aprofitar la tramitació parlamentària de l'IMV per incorporar "avenços" que permetin atendre millor les situacions de manca d'ingressos a les que s'estan enfrontant moltes llars, i "corregir problemes" en alguns requisits d'accés que estan "limitant la seva eficàcia".





L'Ingrés Mínim Vital és una de les principals mesures que componen l'anomenat 'escut social' davant la crisi del coronavirus el desplegament és bàsic per a Unides Podem de cara a poder atendre a persones que estiguin en vulnerabilitat.