Sindicats convoquen vaga per demà a universitats i centres de recerca de tot Espanya

La Coordinadora d'Investigació i Universitats de la CGT i la CNT han fet una crida a el conjunt de la comunitat universitària i de centres de recerca de tot l'Estat per anar a la vaga aquest dimecres 21 d'octubre amb l'objectiu d'"avançar cap a un sector científic al servei de les necessitats de la classe treballadora ".









Per reivindicar les seves demandes, a les quals s'han sumat una quinzena d'organitzacions, també han convocat manifestacions i concentracions en diversos punts d'Espanya com Barcelona, Granada, València o Madrid. A la capital, la manifestació tindrà lloc a les 18.00 hores a Atocha, finalitzant el seu recorregut a Sol.





Els convocants denuncien les "precàries condicions laborals" tant en el sector científic com en l'universitari. En aquest sentit, critiquen que la no renovació de la plantilla i la manca de places que permetin l'estabilització de el personal no ha fet més que agreujar-se en els últims anys i, referent a això, el COVID-19 ha representat un "cop dur a un sector ja greument castigat ".





Així mateix, lamenten que, aprofitant la greu emergència sanitària, les institucions (des dels ministeris de Ciència i Innovació i d'Universitats, fins als equips de govern dels centres) han paralitzat moltes de les negociacions col·lectives que estaven en marxa i han "menyspreat" als representants dels treballadors en el moment d'elaborar els plans de 'desescalada'.





"Arribats a aquest punt, amb un sector científic i universitari apuntalat en la precarietat i amb uns organismes despòtics que maltracten i exploten als seus treballadors, considerem que l'única alternativa és l'organització dels treballadors per posar, d'una vegada per totes, la investigació i la universitat a el servei de la classe treballadora ", exposen.





Entre les demandes que els sindicats consideren urgents, es troben: revertir les "mesures mercantilitzadores" de el sistema universitari i de recerca; avançar cap a un sistema universitari públic totalment gratuït; i eliminar la contractació fraudulenta, assegurar l'estabilització de la plantilla i la creació d'un cos únic d'investigadors, professorat i PAS.





Igualment, exigeixen: desenvolupar un model de conciliació personal i domèstica; posar fi a la subcontractació de serveis bàsics; canviar els criteris d'avaluació per a fomentar la cooperació; i reorientar les polítiques en Universitats i Centres d'Investigació davant la COVID-19 per posar per davant la salut de les persones que treballen i estudien.