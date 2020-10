Sánchez celebra el triomf de la democràcia enfront de la barbàrie d'ETA nou anys després de la fi del terrorisme

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha celebrat aquest dimarts el triomf de la democràcia i de l'Estat de dret front "a l'odi i la barbàrie" d'ETA el dia en què es compleixen nou anys des que l'organització terrorista anunciés el cessament definitiu de l'activitat terrorista.









A través d'un apunt al seu compte de Twitter, Sánchez ha assegurat que, amb la fi d'ETA, "Espanya va fer un pas endavant cap a la reconciliació, la convivència i la trobada". "Acabem amb 43 anys de terrorisme i vam iniciar un nou camí en pau, que avui ens ha de seguir guiant", ha apuntat.





Per la seva banda, el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistit que és important que, nou anys després que ETA decidís "deixar de matar", no us oblideu que la banda "no es va dissoldre". "Va ser derrotada per la democràcia i per l'Estat de Dret", ha asseverat.





Així, Grande-Marlaska ha reivindicat la "fermesa de les forces i cossos de seguretat" de l'Estat, la "dignitat de les víctimes" i la "força d'una societat espanyola que va donar un exemple d'unitat a el món". "Avui, nou anys després, tenim el deure de mantenir viu aquest exemple per a entre tots construir un país molt millor", ha tancat.