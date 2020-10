Bolsonaro insisteix que la vacuna no serà obligatòria al Brasil

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, ha resolt aquest dilluns la polèmica de si la vacuna contra el coronavirus serà obligatòria o no al país, i ha afirmat que tal com el ministre de Salut, Eduardo Pazuello, va dir, no ho serà.













"El meu ministre de Salut ja ha dit clarament que aquesta vacuna no serà obligatòria, punt", ha resolt Bolsonaro a un grup de seguidors a les portes del palau de l'Alvorada, informa el diari 'Folha de Sao Paulo'.





"Hi ha d'haver proves científiques. El país que ofereix aquesta vacuna primer ha de vaccinar massivament els seus i després oferir-la a altres països", ha dit el president brasiler.





Després de promoure durant la pandèmia la cloroquina, un fàrmac que s'utilitza per combatre la malària, tot i que no hi ha estudis sobre si és efectiu contra el coronavirus, ara Bolsonaro es mostra més estricte quant als terminis del vaccí.





"Quant a la vacuna, quan estigui en condicions, el Ministeri de Salut l'ha d'aprovar, amb proves científiques, i tot i així Avinsa (Agència Brasilera de Vigilància Sanitària)l'ha de validar, i l'oferirem al Brasil, de franc, òbviament", ha explicat.





A més, també ha criticat les autoritats de Sao Paulo, que treballen amb la farmacèutica xinesa Sinovac en el desenvolupament d'una vacuna.





Segons Bolsonaro, el governador de l'estat paulista, Joao Doria, "porta terror a l'opinió pública" i ha assegurat que "avui dia, almenys la meitat de la població diu que no vol rebre el vaccí".





"Aquest és el dret de la gent (...) l'obligatorietat de la vacuna correspon al Ministeri de Salut i qui digui el contrari és una persona que pensa en tot excepte en la salut pública, o en la vida de la gent", ha dit.





En paral·lel a aquestes declaracions, el Ministeri de Salut del Brasil ha confirmat aquest dilluns 5.250.727 casos acumulats, tot i que 4.681.659 corresponen a persones que ja han aconseguit superar la malaltia, després de sumar 15.383 contagis diaris.





Quant a la víctimes mortals, el Brasil és el segon país amb un nombre més gran de morts, 154.176, després dels 271 que s'han comptabilitzat aquest dilluns.