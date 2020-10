Experts asseguren que els pacients reumàtics no tenen més risc de formes greus de COVID-19

El president de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER) i cap de Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari Gregorio Marañón de Madrid, José María Álvaro-Gràcia, ha ressaltat que, amb l'evidència científica actual, els pacients reumàtics no tenen major severitat davant la infecció de virus que provoca el COVID-19.













"Fins a la data, no s'ha descrit que els pacients amb malalties reumàtiques que reben tractaments biològics o amb fàrmacs immunosupressors siguin un grup de risc per a desenvolupar formes més greus de la malaltia causada pel coronavirus. Revisant la literatura no s'observen diferències en la severitat de pacients reumàtics infectats per COVID-19 en comparació amb la resta de la població, i els factors de risc d'hospitalització semblen ser els mateixos (major edat, altres comorbiditats com a malaltia pulmonar o renal, etcètera) ", ha indicat en la presentació del XLVI Congrés Nacional de la SER, que tindrà lloc del 20 a el 24 d'octubre via 'on line'.





Això no obstant, insisteix que els pacients no han de prendre decisions unilaterals sobre la suspensió del tractament per por de la infecció i que qualsevol dubte en aquest sentit, la consultin amb el seu metge. De fet, s'acaba d'actualitzar el document de posicionament de la SER sobre el funcionament i restabliment de l'activitat dels Serveis de Reumatologia davant el COVID-19.





Entre les recomanacions, destaca la importància de revisar i actualitzar el calendari de vacunació dels pacients, especialment per grip i pneumococ. "En pacients no infectats, en períodes d'alta contagiositat, es pot valorar canviar una molècula intravenosa per la mateixa molècula subcutània per evitar que el pacient acudeixi a l'hospital i en el cas de contacte proper amb COVID-19 i absència de símptomes, els pacients amb tractaments immunosupressors i / o biològics haurien de discutir també la suspensió de la medicació amb el seu reumatòleg ", sosté el doctor.





El doctor també ha posat èmfasi que "en els pacients amb COVID-19 asimptomàtics es pot mantenir el tractament immunomodulador, excepte en pacients d'especial risc, i també es recomana mantenir estable el tractament crònic amb glucocorticoides".





NOVETATS DEL XLVI CONGRÉS NACIONAL DE LA SER





A prop d'1 de cada 4 adults a Espanya pateix una malaltia reumàtica, fet que suposa al voltant de 11 milions de persones a Espanya, segons confirmen les dades de l'Estudi EPISER; i la seva tendència va en augment. En aquest sentit, el doctor creu que "seria recomanable augmentar el nombre d'especialistes". "L'escàs nombre de reumatòlegs i la major càrrega assistencial suposa un gran esforç per part dels reumatòlegs per mantenir i millorar la qualitat assistencial dels pacients", ha ressaltat.





Les patologies reumàtiques comprenen més de 200 entitats diferents i tenen un impacte socioeconòmic superior a les malalties cardiovasculars i el càncer, representant un dels majors reptes de salut presents i futurs de tots els països desenvolupats. Només l'artritis reumatoide va suposar l'any 2001 un cost superior als 2.250 milions d'euros a Espanya, amb un cost anual per pacient de 10.700 euros. De fet, malalties molt més comuns, com la lumbàlgia o l'artrosi de membres inferiors representen un cost equivalent a el 2 i 0,5 per cent respectivament del producte interior brut a Espanya.





Durant el XLVI Congrés Nacional de la SER, que reunirà més de mil especialistes, es tractaran temes que abasten l'ampli espectre de les patologies reumàtiques i autoimmunes sistèmiques. "Les sessions d'aquest congrés ens va a permetre una actualització en tots els aspectes que constitueixen l'acompliment professional d'un bon reumatòleg, a nivell assistencial, docent, investigador i de gestió. No només anem a compartir els últims avenços en l'arsenal terapèutic de les diferents malalties reumàtiques sinó també en el seu diagnòstic i en la gestió eficients de processos per brindar una assistència ràpida, efectiva i eficient ", ha assenyalat José Luis Andreu, president de l'Comitè Local Organitzador de l'XLVI Congrés Nacional de la SER i cap de Servei de Reumatologia de l'Hospital Universitari Porta de Ferro de Majadahonda.





En aquesta trobada s'exposarà l'actualització en l'abordatge de pacients amb osteoporosi o síndrome de Sjögren; tindran lloc taules rodones per debatre sobre dolor, Reumatologia pediàtrica, novetats en artritis i espondiloartritis, imatge, etc .; es desenvoluparan a més tertúlies sobre 'big data', epidemiologia, gestió o tecnologies de la informació associades a la Medicina. A més, s'impartiran tres conferències magistrals: 'Descobriment de les ones gravitacionals: ensenyaments per als professionals de la Salut', 'Com valorar el risc', i 'El millor de l'any en investigació bàsica i clínica'. I també es donarà a conèixer l'actualització de la Guia de pràctica clínica en gota de la SER; així com les principals conclusions de el Document SER sobre fibromiàlgia 2020 o una interessant taula sobre transgènere en malalties reumàtiques, entre molts altres aspectes.