El TSJC desestima les peticions dels hostalers i manté el tancament de bars i restaurants

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat les mesures *cautelarísimas sollicitades per diverses patronals per a revocar la resolució del Govern que ordena el tancament de bars i restaurants durant 15 dies per a contenir el coronavirus.









Havien presentat recurs contra la resolució la Federació catalana d'associacions d'activitats de restauració i musicals (Fecasarm), el Gremi de Restauració de Barcelona, l'Associació nacional de professionals i autònoms de teràpies naturals (Cofenat) i l'Associació nacional d'empresaris de màquines recreatives (Andemar Catalunya), sollicitant mesures cautelarísimas.





La Generalitat té un termini per a presentar allegacions respecte a la petició de suspensió de les mesures, sollicitada per les patronals, que expira aquest dimarts a les 13 hores, i el tribunal abordarà la petició de les mesures cautelars en 10 dies, de forma no urgent.





Sobre la petició de reobrir els bars, el tribunal destaca que cal avaluar els valors de la vida, la salut i la defensa d'un sistema d'assistència sanitària: "El desencert és evident i fragmentari quan es tracta d'examinar els drets i interessos de la part actora i les concretes mesures de la resolució impugnada que l'afecten, com si els interessos públics d'aquest marc no existís", diu en referència a Fecasarm.





URGÈNCIA ECONÒMICA I SITUACIÓ SANITÀRIA





"La urgència que es pretén per part de la part actora, tan decantada en el vessant econòmic de la seva situació, es compadeix de forma desajustada amb l'absoluta i necessària ponderació del cas" en comparació amb la situació sanitària.





La Sala utilitza la mateixa argumentació en rebutjar la petició del Gremi de Restauració, a qui contesta que "la preponderància de l'interès general, com menys, en la protecció de la salut pública, quedaria afectada de manera immediata per la suspensió" urgent de la resolució del Govern.