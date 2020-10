Pujar l'IVA a begudes ensucrades provocaria una caiguda de vendes de fins a 370 milions i la pèrdua de 6.156 llocs de treball

La pujada de l'impost de l'IVA del 10% al 21% a les begudes ensucrades i edulcorades, mesura que pretén incloure el Govern en els Pressupostos Generals de l'Estat de 202, podria provocar una caiguda de les vendes de fins a 370 milions d'euros i la pèrdua de 6.165 llocs de treball a Espanya en el pitjor escenari, segons les dades de l'informe realitzat per PWC sobre fiscalitat a aliments i begudes, elaborat a instància d'Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Hostaleria d'Espanya, Marques de Restauració, Promarca i FIAB.









La directora de Strategy & Economics de PwC, Anna Merino, ha explicat que l'estudi s'ha dut a terme amb dos escenaris, però que en tots dos es donen una caiguda de les vendes, impulsada pel descens del consum, així com pèrdua d'ocupació i del valor afegit brut (VAB).





D'aquesta manera, la caiguda de la facturació directa podria oscil·lar entre els 119 milions d'euros als 370 milions d'euros, mentre que el VAB oscil·laria entre els 110 milions d'euros i els 334 milions d'euros.





Merino ha advertit el fort impacte que tindria en l'ocupació, sobretot en zones ja afectades per la despoblació a l'impactar directament als entorns rurals. "La imposició d'aquest impost podria implicar una pèrdua d'entre 1.980 i 6.156 llocs de treball", ha avançat.





Merino ha assenyalat que aquesta política fiscal agreujaria la crisi sobre el consum i perjudicaria les "rendes més baixes, que estan sent les més afectades". Les llars amb el nivell socioeconòmic més baix, prop de 4,7 milions, suposen el 17% de la renda nacional i acabarien suportant el 22% de la recaptació de l'impost.





PROPOSTA "INJUSTA I DISCRIMINATÒRIA"





Per la seva banda, el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha assegurat que la proposta de Govern de pujar aquest impost és "injusta i discriminatòria", a més de considerar que arriba en "el pitjor moment possible, quan cal prendre mesures que impulsin el consum i reactivin l'economia ".





D'aquesta manera, la indústria agroalimentària veu una "falta de criteri" del Govern després d'haver anunciat prèviament que no es pujarien les taxes impositives. "Ara prenen aquesta decisió quan les circumstàncies econòmiques no convidaven a això i que clarament té afany recaudatari".





"Estem tota la cadena agroalimentària junta en contra d'aquesta mesura que no va a solucionar el tema de salut i impactarà en el consumidor final. Fem una crida a Govern en la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i a la Cambra a què siguin sensibles, ja que no és moment de pujar cap tipus d'impostos, ni l'IVA ni el del plàstic d'un sol ús ", ha subratllat García de Quevedo.





El director general de FIAB ha incidit que en la proposta pressupostària de Govern també destaca l'impost al plàstic d'un sol ús. "Estem d'acord amb el projecte de llei d'establir mesures per protegir el medi ambient, però no en aquest impost que no s'aconsegueix aquest fi. És injust que es greu a tot el plàstic i no se centri en el problema principal", ha assenyalat .





IMPACTE NEGATIU AL CAMP





Per la seva banda, el president d'Asaja, Pedro Barato, ha advertit que aquesta mesura també tindrà una "repercussió negativa" en el sector agrari. "No és una mesura que Sanitat estigui dient, sembla que ha estat el Ministeri de Consum que vol sanejar els comptes a força d'impostos", ha lamentat.





"Com a sector agrari estem molt preocupats, perquè aquest impost pot tenir conseqüències molt negatives per a algunes comunitats autònomes com Castella i Lleó", ha recordat Barat, sobre l'impacte que podria tenir a la indústria de la remolatxa.





Per la seva banda, el director general d'Aecoc, José María Bonmatí, ha reiterat que aquesta taxa és "injusta, discriminatòria, regressiva i que arribaria en el pitjor moment per als ciutadans i per a l'hostaleria".





"Estem davant d'un problema de salut, que és global i multisectorial que requereix un enfocament holístic", ha indicat.





La secretària general de Marques de Restauració, Paula Nevado, ha qualificat de "inefeciente, injusta i innoportuna" aquesta mesura per a l'hostaleria, un dels sectors més afectats per la crisi sanitària del coronavirus.