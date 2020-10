Dos detinguts per cometre robatoris amb intimidació a establiments comercials de Girona

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona van detenir els dies 15 i 16 d’octubre, en aquesta ciutat, dos homes de 18 i 21 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Girona, com a presumptes autors de diversos robatoris amb violència i intimidació a l’interior d’establiments. Concretament, al primer dels detinguts se’l relaciona amb quatre robatoris amb intimidació, i al segon, amb tres robatoris amb intimidació, quatre robatoris amb força i un furt d’ús de vehicle.













La Unitat d’Investigació d’aquesta comissaria va tenir coneixement que, entre els dies 15 de juliol i 7 de setembre, s’havien produït cinc robatoris amb intimidació en diversos establiments, tres d’ells situats a l’Avinguda Sant Narcís, un al carrer Empúries de Girona, i un al carrer Major de la població de Salt.





Aquests robatoris, comesos en supermercats, una farmàcia i unes instal·lacions esportives, s’havien perpetrat en franges horàries de tarda i capvespre per part d’un grup de tres a quatre joves que tenien, com a únic objectiu, aconseguir tots els diners de les caixes fortes i enregistradores dels locals.





Entre els membres del grup es repartien les tasques d’autoria i de vigilància i control de l’entorn. Tots els robatoris els van perpetrar sempre amb el rostre ocult, amb armes blanques de grans dimensions, navalles i, fins i tot, en una ocasió, amb una arma de foc per intimidar els empleats.





Entre tots els robatoris van aconseguir sostreure un botí de 3.286 euros. Només al centre esportiu no van aconseguir sostreure res. En aquesta ocasió, després d’intimidar el responsable del tancament de les installacions i exigir-li que el tornés a obrir per entrar a robar, es va activar l’alarma i van fugir precipitadament.





La setmana passada es va aconseguir identificar i detenir dos dels membres d’aquest grup. Al detingut de 18 anys se’l relaciona amb quatre d’aquests robatoris, mentre que al detingut de 21 anys, se l’acusa de participar en tres d’ells.





A més, al detingut de 21 anys també se’l relaciona amb quatre robatoris amb força a establiments comercials i un furt d’ús de vehicle. Entre els mesos de juny i agost va robar en tres establiments de Girona i en un de Fornells de la Selva, i va obtenir un botí de 2.300 euros.





D’aquests quatre robatoris el més destacat va tenir lloc el passat 17 de juliol quan de matinada va encastar un cotxe, que havia sostret poc abans a la població de Bordils, a un estanc de la Plaça Catalunya de Fornells de la Selva. Després de trencar la porta metàllica i el vidre, va sostreure tabac.





La investigació no es dona per tancada i no es descarten més detencions relacionades amb aquests robatoris.





Els detinguts, a qui els consten antecedents, van passar els dies 16 i 17 d’octubre a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.