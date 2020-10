L'extresorer de CDC confessa que Artur Mas probablement coneixia el blanqueig de capitals del partit

El extresorer de CDC, Daniel Osàcar, ha confessat aquest dimarts davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que va participar en el blanqueig de capitals en petites quantitats en el partit, i ha afirmat que el llavors secretari general de CDC, l'expresident de la Generalitat Artur Mas, probablement coneixia el sistema, han explicat fonts presents en la declaració.





Osàcar ha continuat la seva declaració davant del jutge per videoconferència des dels jutjats de Barcelona, després que divendres es suspengués per problemes de so, de manera que aquest dimarts el jutge i fiscal José Grinda s'han desplaçat a Barcelona, i, sobre la suposada implicació de Mas, l'extresorer ha dit que no pot imaginar-se que no ho sabés, han indicat les citades fonts.





En la línia del que va declarar el divendres, Osàcar --que només ha respost a el jutge i a el fiscal, però no als advocats de la causa- ha confirmat la tesi de la Fiscalia Anticorrupció sobre el presumpte blanqueig de petites quantitats, que s'investiga en una peça separada de el cas 3%, que compta amb 12 exdirigents de la formació investigats.





Ha explicat que, a finals de cada any, si el partit es quedava sense pressupost per a l'últim trimestre, demanaven a dirigents que fessin una donació: més tard, Osàcar els tornava la mateixa quantitat en efectiu, el que ha assegurat que feia per ordre de l'aleshores gerent de el partit Germà Gordó, de qui ha dit que controlava el sistema de blanqueig en petites quantitats que s'investiga.





ENTREGAR EFECTIU A exdirigents de CDC



No obstant, ha apuntat que alguns dirigents van rebutjar que se'ls tornés els diners donats: en aquest sentit, ha exculpat els exconsellers Felip Puig, Irene Rigau i Pere Macias, a l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, a l'expresident de l'Cesicat Carles Flamerich i a l' expresident de Fòrum Barcelona Víctor Vila.





En canvi, ha dit que sí va retornar en efectiu els diners de les donacions a l'exconseller Jordi Jané, i als exdirigents de CDC Marc Guerrero, Jordi Moltó, Glòria Renom, Xavier Crespo, Montserrat Candini i Eduard Freixedes.





Osàcar ha declarat que desconeixia l'origen d'aquests diners en efectiu, i ha al·legat que ho controlava Gordó, i ha dit a el jutge que Mas ho havia de saber atès que parlava contínuament amb Gordó, encara que durant la seva declaració no ha fet cap afirmació directa sobre que ell tingui constància de el coneixement de Mas.