El Govern central proposa que les comunitats autònomes apliquin el toc de queda

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat aquest dimarts que el Govern no aprovarà una pròrroga de l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid, que decaurà dissabte que ve.





A més, estudiarà amb totes les comunitats autònomes la fórmula del toc de queda per evitar la propagació del coronavirus, tot i que ha avisat que aquesta mesura requeriria la declaració d'estat d'alarma en els territoris afectats.





En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, Illa ha apunta do que la xifra de contagis a la Comunitat de Madrid ha baixat després de 21 dies de mesures "molt estrictes" i, tot i que les dades encara són "alts" i no " tranquil·litzadors ", l'Executiu no prorrogarà l'estat d'alarma i estudiarà al costat del Govern d'Isabel Díaz Ayuso les mesures a adoptar.





Pel que fa a la possibilitat de decretar un toc de queda, ha acceptat que és una mesura que s'està aplicant en altres països europeus i ha dit que s'estudiarà amb totes les comunitats autònomes. Això sí, ha subratllat que requeriria de l'estat d'alarma i per tant hauria de ser aprovat amb "la certesa" que compta amb suficient suport dels grups parlamentaris per tirar endavant al Congrés dels Diputats si hagués de aplicar-se durant més de 15 dies .