La Generalitat no descarta un toc de queda, però de moment el Govern central no ho ha plantejat

La consellera de Presidència i portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha assegurat aquest dimarts que la Generalitat no descarta haver d'aplicar un toc de queda davant l'augment de contagis de coronavirus, però ha dit que el Govern no li ha comunicat que l'hi plantegi .









Ho ha dit en roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu, després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, hagi afirmat que el Govern estudiarà amb totes les comunitats autònomes aplicar un toc de queda generalitzat a tot l'Estat.





"Hem sentit l'anunci de el ministre Illa plantejant l'aplicació d'un toc de queda general a l'Estat. A nosaltres no ens ha arribat la mesura concreta per part de l'Estat", ha apuntat.





Budó ha sostingut que aquest dimecres hi ha una reunió interterritorial entre els consellers de Salut de totes les comunitats autònomes i Illa, en la qual es podria plantejar aquesta mesura: "No sé si serà en aquesta reunió quan es posi a sobre de la taula".





Així, la portaveu de la Generalitat ha argumentat que l'executiu català té el toc de queda i altres mesures "sobre la taula" en el cas que sigui necessari aplicar-lo per frenar la pandèmia del coronavirus, però que en cap cas s'ha pres la decisió d'aplicar un toc de queda a Catalunya.





"Ni de bon tros està presa", i ha defensat que el Govern preveu qualsevol opció per lluitar davant la pandèmia si les dades del coronavirus ho indiquen.





En aquest sentit, Budó ha subratllat que encara és aviat per avaluar si estan funcionant les restriccions aplicades la setmana passada, de manera que en els pròxims dies analitzaran com evoluciona la situació epidemiològica per veure si "és necessari o no algun tipus de mesura més

dràstica ".





També ha tornat a contemplar la possibilitat de demanar un estat d'alarma, encara que de moment "no s'ha considerat necessari perquè jurídicament totes les mesures es podien prendre sense decretar un estat d'alarma".





"De cara a finals de setmana veurem cap a on van i si són suficients o no, i si cal prendre mesures addicionals o dur a terme accions més dràstiques com l'estat d'alarma", ha afegit.