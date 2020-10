Les infermeres de l'Associació Aificc alerten de la dificultat de diferenciar el covid-19 i la grip

Infermeres de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) han alertat aquest dimarts de la dificultat de diferenciar els símptomes de la grip amb els de l'Covid-19, ha informat en un comunicat.













Han assegurat que en alguns casos s'haurà de fer una prova PCR per a un "diagnòstic diferencial" ja que, segons la seva opinió, la grip és pitjor que un constipat comú i els seus símptomes són més intensos pel que és més difícil diferenciar-los dels de l' coronavirus.





A més, tant la grip com el Covid-19 són malalties que poden provocar complicacions greus per la qual cosa des de l'AIFICC han subratllat la importància de "seguir de prop la simptomatologia" i que tots els col·lectius de risc es vacunin de la grip, així com el personal sanitari.





En concret, les dues malalties poden provocar "complicacions greus" com pneumònia; inflamació de el teixit que envolta el cor (miocarditis), el teixit cerebral (encefalitis) i el teixit muscular; i desencadenar en una resposta inflamatòria en el cos i derivar en una sèpsia.





A les portes d'una segona onada de la pandèmia de coronavirus, des de l'AIFICC han demanat a la població que sigui "més responsable que mai" i es protegeixi davant els contagis.